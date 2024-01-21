Этот дивный почвопокровник покорит своим цветением: соседи обомлеют от пышных клумб

Обриета подойдёт для создания пышных клумб

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Популярный почвопокровник Обриета завоевал популярность у садоводов своим обильным и впечатляющим цветением, который создаёт пышный цветущий ковёр с середины весны на протяжении месяца-полутора. Этот многолетник достигает высоты не более 15 см, сохраняя листья на кустах даже в зимний период. Цветочки обриеты, хоть и небольшие (диаметром не более одного см), образуют густые клумбы.

Фото: Own work by Hugo.arg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

При благоприятных условиях и правильном уходе обриета способна цвести повторно осенью. Растение предпочитает хорошо освещённые места, хотя в тени развивает больше зелени, нежели цветов.

Наилучший рост обриета демонстрирует на бедных грунтах и каменистых почвах. Требуется хорошая влагопроницаемость грунта. Растение устойчиво к засухе, но не терпит лишней влаги, поэтому полив следует осуществлять умеренно в жаркие дни.

Весной и осенью проводится подкормка комплексным минеральным удобрением. После весеннего цветения побеги рекомендуется обрезать почти полностью, стимулируя рост новых и последующее цветение.

Обриета отлично переносит зиму. Однако при слишком холодной зиме с малым количеством снега рекомендуется укрытие кустов сухими листьями или лапником, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Идеально подходит для декорации каменистых горок, выглядит эффектно между камнями или в расщелинах тротуарной плитки. На клумбе прекрасно сочетается с алиссумом, ясколькой, арабисом, тимьяном и шиловидными флоксами.