Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи

Девичий виноград, хмель, актинидия, каприфоль — всё это прекрасные варианты для оформления забора на вашем участке. Однако есть альтернативы. Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи" предложила посадить розу Максимовича.
Это уникальное растение, происходящее из Дальнего Востока. Представляет собой видовой кустарник с красивыми изогнутыми ветвями, которые создают эффектные дуговидные формы. Растение устойчиво к морозам и засухе. Может расти в различных климатических условиях и не требует особого укрытия зимой.
Эта лиана быстро растёт, достигая длины до трёх метров. Ею можно украсить заборы, перголу, беседки. Цветение происходит в июне-июле. Вы увидите нежные кремовые соцветия.
Роза Максимовича идеально подходит для создания живых изгородей, бордюров, а также озеленения каменистых участков и стен. Растение доступно в питомниках, его легко размножить через черенки. Попробуйте эту уникальную лиану и добавьте красоты своему саду.
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