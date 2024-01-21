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Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор

Пикировать рассаду можно в стаканчики, сделанные своими руками

1:20
Садоводство » Советы

Когда рассада в кассетах подрастают, возникает вопрос о том, куда её пересадить. Необязательно сажать в стаканчики. К тому же, эти ёмкости неэкологичны за счёт обилия пластика. Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи" предложила интересный способ. Можно сделать стаканчики в считанные секунды из обычных полиэтиленовых пакетов без использования скотча или степлера. Получившиеся стаканчики оказываются прочными и устойчивыми.

Пикировать рассаду можно в стаканчики, сделанные своими руками
Фото: Own work by Suyash Dwivedi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Возьмите любой полиэтиленовый пакет и сверните его так, чтобы ширина была в 1,5 раза больше высоты втулки от туалетной бумаги. Обратите внимание, что изгиб полотна полиэтилена будет верхом будущего стаканчика.

2. Намотайте полиэтиленовую полосу, оставив конец сверху. Внутрь втулки загните оставшуюся длину пакета — это станет дном стаканчика.

3. Наполните втулку землёй, не вынимая её. Постепенно вытаскивайте её, добавляя землю.

Таким образом, за несколько секунд можно сделать устойчивый стаканчик из полиэтиленового пакета, который готов к посадке растений. Этот метод не только экологичен, но и позволяет избежать лишних расходов на пластиковые упаковки.

Пикировка рассады
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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