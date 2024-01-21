Не хотите, чтоб вредители заели ваши плодовые деревья: позаботьтесь об этом прям сейчас

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Многие считают, что зимой в саду нет необходимости в активных мерах, и можно отдыхать в ожидании прихода нового сезона. Однако из-за нестабильной зимней погоды также удобно проводить мероприятия по уничтожению вредителей сада и огорода.

Фото: flickr. com by Seattle Parks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Обратите внимание на ветви деревьев, где могут висеть листья с едва заметной паутиной – это может быть следом боярышницы. Встряхните листья и сожгите их.

Тщательно осмотрите стволы и ветви яблонь: здесь могут зимовать златогузки и гусеницы яблонной плодожорки. Борьбу с последними лучше отложить до весны, но чтобы нейтрализовать первых, срежьте их гнезда вместе с веточкой, используя секатор.

На коре деревьев и в развилках ветвей часто можно обнаружить кладки яиц различных клещей и насекомых. Кладки красного яблоневого клеща и зимней пяденицы следует удалить металлическим скребком.

На молодых побегах яблок вы можете заметить яблочную тлю и медяницу, которые предпочитают устраивать свою "зимовку" здесь. Важно проводить борьбу с этими вредителями в теплые зимние дни и в февральские окна, до начала распускания почек. Эффективно опрыскивайте места скопления яблочной тли и медяницы раствором "Нитрафена".

Яблочный цветоед, зимующий в верхнем слое почвы под яблоковыми деревьями, может быть уничтожен зимой. Разрыхлите землю, когда станет слегка оттепливаться приствольный круг.

В почве также могут зимовать вредители, такие как долгоносики и крыжовниковая огневка. Перекопайте почву во время оттепели, чтобы уничтожить долгоносиков.

Крестоцветные блошки, скрывшиеся в почве, выбираются наружу при первых признаках тепла и начинают атаковать рассаду капусты. Уничтожьте сорняк пастушьей сумки, чтобы лишить блошек их источника питания.

В приствольных кругах зимуют огневки, такие как крыжовниковая и смородиновая. Мульчирование навозом в толщину 5 сантиметров может помочь уничтожить их.

Если вы не убрали опавшие листья осенью, помните, что они могут сохранять возбудителей грибковых болезней и служить убежищем для жуков-долгоносиков и паутинного клеща.