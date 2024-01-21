Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике. Один из простых и эффективных способов — это зимняя выгонка лука.

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Этот метод не только обеспечит вашу семью витаминной зеленью, но также позволит вырастить достаточное количество луковичек для использования в дальнейшем. Все зависит от выбора подходящего контейнера.

В качестве емкости для небольшого количества зелени подойдет пластиковая бутылка объемом 2 литра, у которой верхняя часть легко надевается на отрезанное донышко, например от бутылок "Фанта" или "Кока-кола".

Дно контейнера заполняется любой почвосмесью и рыхлой почвой с грядки, после чего производится полив. Оптимальным выбором для выгонки лука является так называемый семейный лук (лук староверов, кустовка, ашкелонский лук, шарлот, сорокозубка или кущевка), с которого можно срезать зелень 2-3 раза. Луковицы плотно укладываются в почву с вдавливанием, затем контейнер накрывается верхней частью бутылки. Если процесс выгонки проводится летом, то конусную верхнюю часть бутылки срезают для того, чтобы перья росли ровно и не прогибались под своим весом. Для зимней выгонки пробку не следует выкручивать, чтобы создать парниковый эффект, и также не потребуется частого полива луковиц.

Перья лука можно срезать над луковицей для последующей выгонки, или же срезать вместе с частью луковицы, если вы предпочитаете использовать белую часть перьев. Проведя несколько посадок с интервалом в 3-5 дней, вы сможете организовать конвейер для получения витаминной зелени. В качестве альтернативы контейнера можно использовать баклажки объемом 5-9 литров, а также пластиковые пакеты с застежкой.