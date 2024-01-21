В феврале можно уже начинать высаживать рассаду перца. Как сделать ее крепкой и сильной

Вы можете приступить к посеву перца в феврале, и для успешного выращивания крепкой и здоровой рассады, следуйте нескольким простым правилам.
Перец, будучи теплолюбивой культурой с длительным периодом вегетации, требует специального подхода. Позднеспелые сорта и гибриды следует сеять на рассаду с 15 по 20 февраля, а раннеспелые и среднеспелые — с 1 по 10 марта. Важно, чтобы возраст рассады к моменту высадки в грунт или теплицу составлял в среднем 65-75 дней.
Ускорьте прорастание семян, предварительно удерживая их во влажной салфетке или вате на несколько дней.
Почва может быть как универсальной, приобретенной в магазине, так и собственного производства. Если вы готовите почвосмесь самостоятельно, не забывайте об обеззараживании.
Не заглубляйте семена слишком глубоко, достаточно засыпать их небольшим слоем земли. Избегайте пересадок, поэтому рекомендуется сразу сеять семена в стаканчики диаметром 5 см. Покройте их пленкой и поместите в теплое помещение с температурой +27…+28 градусов до появления всходов. Затем перенесите поддоны на окно, уменьшив температуру в помещении до +22 градусов.
Поливайте рассаду водой комнатной температуры, редко, но обильно, предпочтительно утром. Избегайте пересыхания и избыточной влажности почвы.
Обеспечьте рассаде перца достаточное количество света, поддерживая хорошее освещение.
За две недели до высадки начните закаливание рассады, выставляя ее на закрытый балкон на 2-3 часа в день.
Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.