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В феврале можно уже начинать высаживать рассаду перца. Как сделать ее крепкой и сильной

1:40
Садоводство » Овощи

Вы можете приступить к посеву перца в феврале, и для успешного выращивания крепкой и здоровой рассады, следуйте нескольким простым правилам.

В феврале можно уже начинать высаживать рассаду перца. Как сделать ее крепкой и сильной
Фото: commons.wikimedia. org by Blossom Ozurumba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Перец, будучи теплолюбивой культурой с длительным периодом вегетации, требует специального подхода. Позднеспелые сорта и гибриды следует сеять на рассаду с 15 по 20 февраля, а раннеспелые и среднеспелые — с 1 по 10 марта. Важно, чтобы возраст рассады к моменту высадки в грунт или теплицу составлял в среднем 65-75 дней.

Ускорьте прорастание семян, предварительно удерживая их во влажной салфетке или вате на несколько дней.

Почва может быть как универсальной, приобретенной в магазине, так и собственного производства. Если вы готовите почвосмесь самостоятельно, не забывайте об обеззараживании.

Не заглубляйте семена слишком глубоко, достаточно засыпать их небольшим слоем земли. Избегайте пересадок, поэтому рекомендуется сразу сеять семена в стаканчики диаметром 5 см. Покройте их пленкой и поместите в теплое помещение с температурой +27…+28 градусов до появления всходов. Затем перенесите поддоны на окно, уменьшив температуру в помещении до +22 градусов.

Поливайте рассаду водой комнатной температуры, редко, но обильно, предпочтительно утром. Избегайте пересыхания и избыточной влажности почвы.

Обеспечьте рассаде перца достаточное количество света, поддерживая хорошее освещение.

За две недели до высадки начните закаливание рассады, выставляя ее на закрытый балкон на 2-3 часа в день.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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