Как комфортно зимовать шаровидной хризантеме-мультифлоре, рассказываем

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот сорт хризантемы, известный как мультифлора, отличается своей шаровидной формой, которая формируется естественным образом, без необходимости обрезки.

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В период цветения эта хризантема приобретает форму круглой сферы, усыпанной мелкими цветочками. Цветы плотно покрывают поверхность кроны настолько густо, что листья практически не видны сквозь них.

Массовая продажа мультифлора начинается в сентябре, обычно предлагая их в горшках как декоративные растения для подарков. Многие покупатели надеются выращивать их дома, на подоконнике. Однако следует отметить, что мультифлора не является идеальным растением для дома, и оно лучше проявляет себя на балконах, верандах и террасах. Конечно же, также можно выращивать его в открытом грунте.

Зимовка в открытом грунте: Хризантема мультифлора обладает зимостойкостью, но зимовка в грунте требует определенных забот. После цветения сферической хризантемы отрезают ее ветви до высоты 5-10 см и затем укрывают торфом, сухими листьями, соломой или срезанными ветками. Верхнюю часть также можно покрыть агроволокном для дополнительной защиты.

Если решено сохранить мультифлоры в грунте, их следует высаживать на месте, где влага не задерживается во время зимних оттепелей и весны. Хризантемы более подвержены влажности и переувлажнению, чем морозам. Поэтому весной укрытие следует своевременно снять, чтобы избежать гниения растений.

Зимовка хризантемы на балконе: Этот вариант подходит для горожан, приобретающих мультифлору в горшке. Оптимальным является застекленный балкон, лоджия или веранда, где поддерживается температура +3…+10°C зимой. Важно предотвратить заморозки, а при понижении температуры ниже нуля растение следует временно перенести в помещение.

Также на балконе или даже на прохладном подоконнике мультифлора может зимовать в виде черенков, которые стоит укоренить заранее, хотя бы в начале осени.