Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Посев семян — задача, на которой зависит будущий урожай. Чтобы обеспечить дружные всходы и получить крепкую рассаду, избегайте следующих ошибок.

Фото: 500px by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Отсутствие предпосевной подготовки: Проведение процедур, таких как калибровка, протравливание, замачивание, стратификация и скарификация, имеет большое значение. Перед посевом важно ознакомиться с требованиями конкретной культуры. Необработанные семена могут прорасти в непредсказуемые сроки или вовсе не дать всходов. Имеет смысл прочитать информацию на упаковке — если производитель утверждает, что семена обработаны или протравлены, повторная обработка не требуется.

Замачивание дражированных и инкрустированных семян: Данный посадочный материал уже подготовлен к посеву, оболочка содержит питательные и стимулирующие вещества, способствующие прорастанию. Замачивание может растворить оболочку, что отрицательно сказывается на всхожести.

Неправильный посев: Глубина заделки семян в почву должна соответствовать тройному диаметру семечка. Также учтите тип почвы — на тяжелых грунтах посев следует проводить ближе к поверхности, чтобы ростки могли пробиться сквозь плотную землю.

Посадка культур с длительным периодом прорастания: Эта особенность часто упускается из виду. Культуры с длительным периодом прорастания, например, корневой сельдерей, требуют терпения. Неопытные садоводы могут считать, что что-то пошло не так, если всходы не появляются сразу. Важно знать, что для таких культур требуется больше времени.

Кроме того, используйте высококачественные семена, которые хранились в правильных условиях, чтобы обеспечить успешный урожай.