Неопытные дачники не знают эти 8 причин, почему начинает желтеть озимый чеснок

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание озимого чеснока может столкнуться с проблемой пожелтения листьев, но разберемся, как избежать этих трудностей.

Фото: commons.wikimedia. org by Felipe Gabaldón is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Несоблюдение сроков осенней посадки: Ранняя посадка способствует наращиванию листовой массы. Весной, из-за сырости и холода, могут появиться желтые всходы. Важно соблюдать сроки и весеннею подкормкой азотом обеспечить хороший урожай.

Слишком мелкая посадка: Глубина посадки важна (4-6 см). При мелкой посадке почва размоется, листья станут желтыми. Весной можно скорректировать глубину, внеся землю или компост.

Весенние заморозки: Опрыскивание стимуляторами роста после заморозков помогает восстановить растения. Второе опрыскивание через две недели.

Тяжелая и кислая почва: Для нейтрализации кислотности добавляют доломитовую муку или золу. На тяжелых почвах вносят перепревший компост и песок.

Нехватка питания: Весной чеснок нуждается в сульфате магния для усвоения фосфора. Это помогает быстрому восстановлению и росту.

Болезни чеснока: Профилактические меры включают обеззараживание посадочного материала, севооборот и применение сидератов. Зараженные растения удаляют, а грядку можно обработать раствором Фитоспорина.

Избыток или нехватка влаги: Регулирование влажности важно, и полив холодной водой может усилить пожелтение листьев.

Период выхода стрелки: В некоторых случаях пожелтение листьев в период выхода стрелки — нормальное явление, указывающее на передачу питательных веществ для формирования луковицы. В этом случае нет необходимости паниковать.