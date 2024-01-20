В какой день сажать рассаду томатову: агрономы подсказали, как высчитать день посадки

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

По мере приближения дачного сезона многие задаются вопросом: когда лучше сажать помидоры в 2024 году? Эксперты предоставляют простые рекомендации, которые помогут определить оптимальное время для посева томатов в вашем регионе.

Фото: flickr. com by Andre Engels is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Дата посева не зависит от типа роста томата, а определяется только сроками созревания", — отмечают они. — "Высокорослые томаты могут быть раннеспелыми, а низкорослые — средне- и позднеспелыми."

Итак, первым шагом является определение даты посева рассады в грунт. Это день, когда два параметра совпадают: среднесуточная температура поднимается выше +10 градусов, а почва прогревается до +12.

"При температуре ниже, корни перестают расти и поглощать питательные вещества из почвы", — поясняют специалисты.

Затем выбираем подходящие сорта. Раннеспелые сорта сеют за 40-45 дней до посадки в грунт, среднеспелые — за 55-60 дней, а позднеспелые — за 70-80 дней до посадки.

Отсчитываем в обратном направлении от предполагаемой даты высадки в грунт/теплицу указанное количество дней, добавляя 3-5 дней на прорастание семян. Таким образом, определена дата посева помидоров для получения рассады!