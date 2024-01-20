Как и сколько раз в год надо очищать деревья от отмершей коры, чтобы деревья не болели

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Дважды в год рекомендуется проводить очистку штамбов плодовых деревьев от отмершей коры. Весной эта процедура приобретает значение оздоровительной и профилактической направленности, тогда как осенью она приобретает лечебное значение. Ведь при удалении отстающей от ствола коры также происходит избавление от вредителей, скопившихся под ней.

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После очистки ствол следует промыть или обработать однопроцентным раствором медного купороса. Медный купорос эффективно защитит дерево от появления мха или лишайников.

Затем рекомендуется обработать стволы специальной смесью: на 5 литров воды приходится 1 кг золы, 200 г соли и 200 г хозяйственного мыла. Смесь варится до полного растворения мыла, после чего добавляется 50-60 г скипидара. Эту смесь наносят с помощью тряпки, закрепленной на палке. Особенно внимательно обрабатывают места, где обнаружен мох или лишайник. Эту процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду при положительной температуре.

Во время зимних метелей и ранневесенних дождей обмазка смывается, и весной стволы оказываются чистыми и здоровыми.