Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент дилеров Подщеколдин: рынок наполовину состоит из "китайцев"
Украина сталкивается с вызовами: Ракетные атаки и проблемы в военно-промышленном комплексе
Ошибка и сожаление: отец украинской теннисистки о рукопожатии с российской соперницей
Украинская тенниситка пожала руку российской спортсменке после матча
В туалетах парламента Швеции нашли следы кокаина
Как научить кошку выполнять команды хозяев: будьте терпеливы
Ученые назвали норму шагов в день, которая снижает вероятность смерти
Жидкость для мытья посуды, тушь для ресниц, зубная паста опасны как возбудители онкологии
Эфирные масла, выделяемые бархатцами, уничтожают большую часть вредителей в саду

Как и сколько раз в год надо очищать деревья от отмершей коры, чтобы деревья не болели

1:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Дважды в год рекомендуется проводить очистку штамбов плодовых деревьев от отмершей коры. Весной эта процедура приобретает значение оздоровительной и профилактической направленности, тогда как осенью она приобретает лечебное значение. Ведь при удалении отстающей от ствола коры также происходит избавление от вредителей, скопившихся под ней.

Как и сколько раз в год надо очищать деревья от отмершей коры, чтобы деревья не болели
Фото: commons.wikimedia. org by Акира Койсикава is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

После очистки ствол следует промыть или обработать однопроцентным раствором медного купороса. Медный купорос эффективно защитит дерево от появления мха или лишайников.

Затем рекомендуется обработать стволы специальной смесью: на 5 литров воды приходится 1 кг золы, 200 г соли и 200 г хозяйственного мыла. Смесь варится до полного растворения мыла, после чего добавляется 50-60 г скипидара. Эту смесь наносят с помощью тряпки, закрепленной на палке. Особенно внимательно обрабатывают места, где обнаружен мох или лишайник. Эту процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду при положительной температуре.

Во время зимних метелей и ранневесенних дождей обмазка смывается, и весной стволы оказываются чистыми и здоровыми.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами

Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.

Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Раствор с йодом поможет избавиться от тли
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины
Вкуснейший торт "Рафаэлло" без выпечки напомнит любимые конфеты: порадуйте близким неповторимым десертом
Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам
Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам
Последние материалы
Эфирные масла, выделяемые бархатцами, уничтожают большую часть вредителей в саду
Ирга Ламарка является самым модным деревом в ландшафте
В Пушкино загорелся автосервис, огонь охватил всю площадь здания
Фигуристка Туктамышева посоветовала отказаться от глубоких декольте в платьях для выступлений
Что точно не должен делать инспектор ГИБДД – названы пять типичных заблуждений
Как самим изготовить бальзам для собачьих лап после прогулки по снегу с возможными реагентами
Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний
Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников