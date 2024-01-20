Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний
Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях
А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука
Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена

Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка

2:07
Садоводство » Советы

Часто мульчу рассматривают как универсальное средство от всех проблем на огороде: она защищает растения от засухи, освобождает от прополки и улучшает качество почвы.

Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Фото: commons.wikimedia. org by Vijayanrajapuram is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако не каждая мульча подходит для использования в огороде, особенно в избыточных количествах.

Мульча для огорода полезна, если она:

  • Удерживает влагу: Помогает сохранять влагу в почве.
  • Стабилизирует почву и предотвращает эрозию: Содействует стабильности почвы, предотвращая ее смыв.
  • Препятствует росту сорняков: Служит альтернативой химическим гербицидам.
  • Повышает биологическую активность в почве: Создает питательную среду для микроорганизмов.
  • Обогащает почву минеральными веществами: За счет медленного разложения добавляет питательные элементы.
  • Улучшает структуру почвы со временем: При правильном применении способствует улучшению структуры почвы.

Подходящие виды мульчи:

  1. Кора сосны и лиственницы: Естественный, экологически чистый материал, способствующий дренажу почвы и делающий ее более проницаемой для влаги и воздуха. Идеально подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников, а также грядок и клумб.
  2. Почвоулучшитель: Включает торф, сапропель, измельченную кору хвойных пород. Подходит для улучшения качества почвы как внутри, так и снаружи при мульчировании грядок и клумб.
  3. Солома: Способствует рыхлости почвы, обеспечивает хорошую вентиляцию, снижает необходимость в поливе в засушливое лето. Прекрасно подходит для мульчирования ягодных и овощных грядок, защищая плоды от контакта с землей.
  4. Хвойные иголки: Подходят для мульчирования, но необходимо использовать коричневые иголки, так как зеленые содержат терпен, который может тормозить рост растков.
  5. Опавшая листва: Зимняя "шуба" для многолетников, защищает почву от пересыхания и эрозии, способствует размножению земляных червей.
  6. Гравий: Помогает защитить почву от вымывания в дождливых районах, долговечен.

Важно использовать мульчу разумно, учитывая потребности конкретных растений и условия почвы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Последние материалы
Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях
А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука
Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена
Выращиваем лук из обрезков в домашних условиях: как это делать правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников