Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка

Часто мульчу рассматривают как универсальное средство от всех проблем на огороде: она защищает растения от засухи, освобождает от прополки и улучшает качество почвы.
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Однако не каждая мульча подходит для использования в огороде, особенно в избыточных количествах.
Мульча для огорода полезна, если она:
Удерживает влагу: Помогает сохранять влагу в почве.
Стабилизирует почву и предотвращает эрозию: Содействует стабильности почвы, предотвращая ее смыв.
Препятствует росту сорняков: Служит альтернативой химическим гербицидам.
Повышает биологическую активность в почве: Создает питательную среду для микроорганизмов.
Обогащает почву минеральными веществами: За счет медленного разложения добавляет питательные элементы.
Улучшает структуру почвы со временем: При правильном применении способствует улучшению структуры почвы.
Подходящие виды мульчи:
Кора сосны и лиственницы: Естественный, экологически чистый материал, способствующий дренажу почвы и делающий ее более проницаемой для влаги и воздуха. Идеально подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников, а также грядок и клумб.
Почвоулучшитель: Включает торф, сапропель, измельченную кору хвойных пород. Подходит для улучшения качества почвы как внутри, так и снаружи при мульчировании грядок и клумб.
Солома: Способствует рыхлости почвы, обеспечивает хорошую вентиляцию, снижает необходимость в поливе в засушливое лето. Прекрасно подходит для мульчирования ягодных и овощных грядок, защищая плоды от контакта с землей.
Хвойные иголки: Подходят для мульчирования, но необходимо использовать коричневые иголки, так как зеленые содержат терпен, который может тормозить рост растков.
Опавшая листва: Зимняя "шуба" для многолетников, защищает почву от пересыхания и эрозии, способствует размножению земляных червей.
Гравий: Помогает защитить почву от вымывания в дождливых районах, долговечен.
Важно использовать мульчу разумно, учитывая потребности конкретных растений и условия почвы.
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