Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто мульчу рассматривают как универсальное средство от всех проблем на огороде: она защищает растения от засухи, освобождает от прополки и улучшает качество почвы.

Фото: commons.wikimedia. org by Vijayanrajapuram is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако не каждая мульча подходит для использования в огороде, особенно в избыточных количествах.

Мульча для огорода полезна, если она:

Удерживает влагу: Помогает сохранять влагу в почве.

Помогает сохранять влагу в почве. Стабилизирует почву и предотвращает эрозию: Содействует стабильности почвы, предотвращая ее смыв.

Содействует стабильности почвы, предотвращая ее смыв. Препятствует росту сорняков: Служит альтернативой химическим гербицидам.

Служит альтернативой химическим гербицидам. Повышает биологическую активность в почве: Создает питательную среду для микроорганизмов.

Создает питательную среду для микроорганизмов. Обогащает почву минеральными веществами: За счет медленного разложения добавляет питательные элементы.

За счет медленного разложения добавляет питательные элементы. Улучшает структуру почвы со временем: При правильном применении способствует улучшению структуры почвы.

Подходящие виды мульчи:

Кора сосны и лиственницы: Естественный, экологически чистый материал, способствующий дренажу почвы и делающий ее более проницаемой для влаги и воздуха. Идеально подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников, а также грядок и клумб. Почвоулучшитель: Включает торф, сапропель, измельченную кору хвойных пород. Подходит для улучшения качества почвы как внутри, так и снаружи при мульчировании грядок и клумб. Солома: Способствует рыхлости почвы, обеспечивает хорошую вентиляцию, снижает необходимость в поливе в засушливое лето. Прекрасно подходит для мульчирования ягодных и овощных грядок, защищая плоды от контакта с землей. Хвойные иголки: Подходят для мульчирования, но необходимо использовать коричневые иголки, так как зеленые содержат терпен, который может тормозить рост растков. Опавшая листва: Зимняя "шуба" для многолетников, защищает почву от пересыхания и эрозии, способствует размножению земляных червей. Гравий: Помогает защитить почву от вымывания в дождливых районах, долговечен.

Важно использовать мульчу разумно, учитывая потребности конкретных растений и условия почвы.