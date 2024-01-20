Выращиваем лук из обрезков в домашних условиях: как это делать правильно

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При очистке луковицы от шелухи, многие хозяйки привыкли обрезать и выбрасывать нижнюю часть с корешками. Однако стоит помнить, что из этой части можно вырастить полноценный луковый плод.

Фото: commons.wikimedia. org by Muhammad Mahdi Karim is licensed under GNU Free Documentation

Чтобы воспользоваться этой возможностью, аккуратно обрежьте нижнюю часть луковицы с корешками, не приближаясь слишком близко к корням. Толщина обрезанной части должна составлять примерно 2 см. Позвольте обрезку высохнуть в темном, хорошо проветриваемом месте в течение нескольких дней. Учтите, что время сушки может варьироваться в зависимости от влажности лука. Проверьте срез на ощупь — если он сухой и шершавый, это означает, что дополнительная сушка не требуется.

Затем наполните небольшой горшок грунтом на 2/3, сделайте углубление в центре и поместите в него подготовленную обрезку. Засыпьте сверху слоем грунта (2-4 см) и при необходимости полейте.

Как только через почву пробьются несколько листочков, аккуратно раскопайте корневище и удалите оставшуюся от старой луковицы шелуху. От одной обрезки может вырасти несколько растений, их следует разделить, обеспечив достаточное количество корней на каждом.

Высадите растения в горшки или на открытый грунт. Для лучшего развития луковицы обрежьте листья до трети их длины. Таким образом, можно вырастить не только лук для зелени, но и полноценные луковицы.