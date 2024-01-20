Алоэ вера - это не только лекарство, это и отличное удобрение: семена вас отблагодарят ростом

Алоэ вера — настоящая находка при простудах и других недугах, но помимо медицинских свойств, из этого растения также можно создать эффективное удобрение для растений.
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Чтобы получить отличное средство для обработки семян, следуйте этим шагам, и через 12 часов у вас будет готовое удобрение.
Сорвите несколько крупных листьев алоэ вера. Этот материал затем нужно тщательно измельчить. Мясорубка прекрасно справится с этой задачей. Результатом должно быть пюре, которое следует поместить в глубокую емкость.
Залейте пюре водой в соотношении 1 столовая ложка кашицы на 1 стакан воды. Если вы начали этот процесс утром, переходите ко второму этапу вечером. Оставьте смесь настаиваться.
Процедите получившийся настой через фильтрующую поверхность. Теперь у вас есть жидкость, которую можно использовать для обработки семян, готовых к посеву. Посеянные культуры будут активно и легко развиваться, обещая богатый урожай.
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