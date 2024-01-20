Алоэ вера - это не только лекарство, это и отличное удобрение: семена вас отблагодарят ростом

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Алоэ вера — настоящая находка при простудах и других недугах, но помимо медицинских свойств, из этого растения также можно создать эффективное удобрение для растений.

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Чтобы получить отличное средство для обработки семян, следуйте этим шагам, и через 12 часов у вас будет готовое удобрение.