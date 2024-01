Не выбрасывайте пасынки томатов: это суперсредство от вредителей отпугнёт колорадского жука и тлю

Многие избавляются от пасынков томатов, отправляя их в компостную яму. Однако эта растительность может принести не только пользу, но и сэкономить ваши деньги. Она помогает бороться с вредителями.

Фото: orange tomato Uploaded by Elitre by Ton Rulkens from Mozambique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.