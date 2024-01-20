Не выбрасывайте пасынки томатов: это суперсредство от вредителей отпугнёт колорадского жука и тлю

Многие избавляются от пасынков томатов, отправляя их в компостную яму. Однако эта растительность может принести не только пользу, но и сэкономить ваши деньги. Она помогает бороться с вредителями.
Полведра измельчённых листьев залейте горячей водой. Оставьте настойку на три часа. Далее её следует поставить на медленный огонь и кипятить около двадцати минут. Готовый раствор разбавьте обычной водой (соотношение 1:4). Жидкостью проводите опрыскивание растений. Этот"яд" отпугнёт колорадских жуков и тлю.
Пасынки — это богатый источник питательных веществ. Их применяют и для мульчирования. Распределите измельчённые листья под растениями. Они удержат влагу и будут препятствовать росту сорняков, пишет группа В Контакте "Дачные хитрости".
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