Не выбрасывайте пасынки томатов: это суперсредство от вредителей отпугнёт колорадского жука и тлю

Пасынки томатов можно использоваться для борьбы с вредителями

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие избавляются от пасынков томатов, отправляя их в компостную яму. Однако эта растительность может принести не только пользу, но и сэкономить ваши деньги. Она помогает бороться с вредителями.

Фото: orange tomato Uploaded by Elitre by Ton Rulkens from Mozambique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Полведра измельчённых листьев залейте горячей водой. Оставьте настойку на три часа. Далее её следует поставить на медленный огонь и кипятить около двадцати минут. Готовый раствор разбавьте обычной водой (соотношение 1:4). Жидкостью проводите опрыскивание растений. Этот"яд" отпугнёт колорадских жуков и тлю.

Пасынки — это богатый источник питательных веществ. Их применяют и для мульчирования. Распределите измельчённые листья под растениями. Они удержат влагу и будут препятствовать росту сорняков, пишет группа В Контакте "Дачные хитрости".