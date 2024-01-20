Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"

Раствор с йодом поможет избавиться от тли

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля — один из самых неприятных и стойких вредителей, который может появиться в вашем саду. Она поражает листья и бутоны роз.

Фото: Own work by User Lucis is licensed under public domain

Эффективность в борьбе с вредителем показал один раствор. Подготовьте распылитель либо двухлитровую бутылку, 100 миллилитров молока и йод. В распылитель налейте литр воды. В шприце замерьте пол кубика йода (0,5 мл — деление на шприце) и положите в 100 миллилитров молока. Необходимо хорошенько размешать раствор. Вы получите жидкость красивого жёлтого оттенка. Этот раствор смешайте с одним литром воды. Взболтайте раствор и проводите опрыскивания роз и других растений, страдающих от тли.

Средство помогает не только бороться с тлёй, но и защищает от грибковых заболеваний. Также раствор помогает избавлять от фитофторы на томатах, пишет Telegram-канал "Садоводство".