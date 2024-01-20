Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами

Гелиотроп — это декоративное растение, известное своими ароматными цветками и привлекательными листьями. Они обладают яркими кластерами мелких цветков, часто фиолетового или синего оттенка, и излучают приятный сладкий аромат, напоминающий ваниль.
Рассада растения развивается долго: требуется 80-110 дней с момента первых всходов до цветения. Подходящее время для посева — конец февраля или начало марта. Можно также использовать дополнительные лампы для освещения. В этом случае сеять семена можно уже в январе или начале февраля.
Семена покройте тонким слоем земли. Подойдёт также и песок. Слой должен быть пару миллиметров. Спустя пару недель появятся всходы, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
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