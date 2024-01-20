Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами

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Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале

0:51
Садоводство » Цветы

Гелиотроп — это декоративное растение, известное своими ароматными цветками и привлекательными листьями. Они обладают яркими кластерами мелких цветков, часто фиолетового или синего оттенка, и излучают приятный сладкий аромат, напоминающий ваниль.

Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Фото: starr-080103-1254-Heliotropium_arborescens-flowers-Lowes_Garden_Center_Kahului-Maui by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license.

Рассада растения развивается долго: требуется 80-110 дней с момента первых всходов до цветения. Подходящее время для посева — конец февраля или начало марта. Можно также использовать дополнительные лампы для освещения. В этом случае сеять семена можно уже в январе или начале февраля.

Семена покройте тонким слоем земли. Подойдёт также и песок. Слой должен быть пару миллиметров. Спустя пару недель появятся всходы, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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