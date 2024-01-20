Избавьтесь от крестоцветных блошек: садоводы предложили хитрый метод

Как победить крестоцветных блошек

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Крестоцветные блошки — это крошечные насекомые из семейства листоедов размером всего 2-3 мм. Название они получили благодаря схожести с блохами, так как у них также есть мощные задние лапки, позволяющие делать значительные прыжки на небольшие расстояния.

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Опытные садоводы отлично знают, что появление жучков на растениях может привести к серьёзным повреждениям, и избавиться от них может быть очень сложно. Нападению вредителей подвержены капуста, редис, репа, редька, горчица, хрен, а также часто клубника.

Блошки особенно активны в сухую и жаркую погоду, поэтому увлажнение земли частыми поливами с добавлением березового дёгтя или отвара из ботвы томатов может помочь уменьшить повреждения растений.

Эффективным методом является использование липких ловушек.

"Нужно взять кусок картона и смазать чём-то липким навроде смолы или солидола и идти по грядкам, размахивая ловушкой над растениями. Прыгающие вредители бездумно прилипают к картонке, останется лишь сжечь его", — пишет Дзен-канал "Сад огород лайф".

В продаже также представлены несколько препаратов для борьбы с крестоцветными блошками ("Батрайдер", "Почин", "Молния").