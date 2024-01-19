Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Захидов объяснил, когда феминитивы считаются признаком "движения ЛГБТ*"
Геннадий Онищенко назвал причины помолодевшей гипертонии
Ветеринар Успенская назвала смертельно опасные для домашних животных комнатные растения
Политолог Ищенко посоветовал не доверять "инсайдерской информации" блогеров
Экзотический салат с грушей и грибами
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Как пересадить розу, чтобы она не завяла на новом месте

Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место

1:56
Садоводство » Цветы

Часто приходится пересаживать взрослые розы из-за неудачного выбора места при посадке или из-за тесного окружения другими цветами-многолетниками.

Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Фото: en.wikipedia by Sasukekun22 is licensed under GNU Free Documentation License

Когда лучше пересаживать взрослые кусты розы на новое место? Осенняя пересадка чаще предпочтительна, так как рост и развитие уже завершены, что облегчает перенос для растения. Весеннюю пересадку также можно провести, но выбор времени более сложен.

Важно оптимально выбрать момент осенней пересадки, примерно в конце октября или ноябре. При этом ориентироваться следует на погодные условия, завершая пересадку за 3-4 недели до начала морозов.

При пересадке розы корни растения подвергаются травмам, поэтому важно уравновесить надземную часть и сохранившуюся корневую систему. Чем больше повреждены корни, тем короче следует обрезать побеги для более быстрого укоренения куста на новом месте.

Рекомендуется удалить все лишние побеги перед пересадкой, а после выкопки куста и осмотра корней решить, какие побеги сохранить, и обрезать их соответственно.

Выкапывание розы требует внимательности, чтобы сохранить как можно больше корней и минимизировать их повреждения. Выкапывание растения с комом земли предпочтительно, особенно на плотных грунтах. После выкопки розы следует осмотреть корни, удалить поврежденные и больные участки.

Если не удается сохранить ком земли, растение можно опустить в воду, чтобы не допустить пересушивания корневой системы. Замачивание саженца не требуется, и обычно не рекомендуется применять стимуляторы при осенней пересадке.

При посадке розы на новое место яму готовят заранее. Куст следует сажать на ту же глубину, на которой он рос. Почву добавляют постепенно, уплотняя ее и поливая водой. В сухую и теплую погоду рекомендуется временно накрыть куст пленкой, чтобы сохранить влажность и создать тень.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Последние материалы
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Экс-теннисист Ольховский: Джокович — это не безусловный лидер Australian Open-2024
Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку
Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю
Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза
Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников