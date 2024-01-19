Как пересадить розу, чтобы она не завяла на новом месте

Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Часто приходится пересаживать взрослые розы из-за неудачного выбора места при посадке или из-за тесного окружения другими цветами-многолетниками.

Фото: en.wikipedia by Sasukekun22 is licensed under GNU Free Documentation License

Когда лучше пересаживать взрослые кусты розы на новое место? Осенняя пересадка чаще предпочтительна, так как рост и развитие уже завершены, что облегчает перенос для растения. Весеннюю пересадку также можно провести, но выбор времени более сложен.

Важно оптимально выбрать момент осенней пересадки, примерно в конце октября или ноябре. При этом ориентироваться следует на погодные условия, завершая пересадку за 3-4 недели до начала морозов.

При пересадке розы корни растения подвергаются травмам, поэтому важно уравновесить надземную часть и сохранившуюся корневую систему. Чем больше повреждены корни, тем короче следует обрезать побеги для более быстрого укоренения куста на новом месте.

Рекомендуется удалить все лишние побеги перед пересадкой, а после выкопки куста и осмотра корней решить, какие побеги сохранить, и обрезать их соответственно.

Выкапывание розы требует внимательности, чтобы сохранить как можно больше корней и минимизировать их повреждения. Выкапывание растения с комом земли предпочтительно, особенно на плотных грунтах. После выкопки розы следует осмотреть корни, удалить поврежденные и больные участки.

Если не удается сохранить ком земли, растение можно опустить в воду, чтобы не допустить пересушивания корневой системы. Замачивание саженца не требуется, и обычно не рекомендуется применять стимуляторы при осенней пересадке.

При посадке розы на новое место яму готовят заранее. Куст следует сажать на ту же глубину, на которой он рос. Почву добавляют постепенно, уплотняя ее и поливая водой. В сухую и теплую погоду рекомендуется временно накрыть куст пленкой, чтобы сохранить влажность и создать тень.