Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для обеспечения успешного роста овощных культур, пряных трав и корнеплодов, а также получения обильного урожая, при посадке следует учесть несколько важных нюансов.

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Важно помнить, что растения одинаковой высоты и "лопушистости" не всегда уживаются вместе, особенно если они посажены очень близко друг к другу. Представители одного семейства не всегда гармонично соседствуют.

"Зонтичные растения особенно склонны к конфликтам между собой", отмечают специалисты.

Фенхель и полынь проявляют агрессию ко всем без исключения. Лук и чеснок могут быть агрессивными по отношению к бобовым и капустным растениям.

С другой стороны, морковь, свекла, огурцы и томаты хорошо соседствуют с различными культурами. Салат и шпинат выделяют вещества, стимулирующие рост корней других растений, и при этом создают тень, благоприятную для почвы.

Для защиты от вредителей можно использовать петрушку, фасоль и губоцветные травы, такие как мелисса, базилик, чабер, календула, тимьян, котовник, иссоп, настурция и бархатцы. Лук и чеснок помогают сдерживать грибковые болезни. Кукуруза и подсолнухи обеспечивают тень, защищают от ветра и создают благоприятный микроклимат.

Таким образом, подбирая идеальные пары для посадки, можно добиться взаимовыгодного взаимодействия между растениями. Например, морковь и лук могут защищать друг друга от морковной и луковой мухи. Капуста и сельдерей вместе более надежно сопротивляются вредителям и болезням. Сельдерей, посаженный между головками капусты, отпугивает белянок.

Базилик и помидоры поддерживают друг друга, а кольраби и салат хорошо соседствуют в одном ряду. Огурцы и укроп подходят друг другу, а фасоль хорошо уживается с огурцами и помидорами. Редис можно посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и другие поздние овощи.