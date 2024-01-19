Такой морковью и пришибить можно: все советы, как вырастить крупную морковь

Морковь предпочитает обильное солнечное освещение, поэтому для её посадки рекомендуется выбирать грядки, максимально экспонированные на солнце весь день.
Специалисты рекомендуют соблюдать севооборот, выбирая для моркови предшественников, таких как томаты, огурцы, картошка, лук, чеснок и капуста. Следует избегать посадки после укропа, петрушки, сельдерея и пастернака.
Важно посев семян моркови проводить в оптимальные сроки. Для летнего потребления рекомендуется посев в самые ранние сроки с укрытием грядки пленкой. Для осенне-зимнего урожая лучше ждать, когда температура воздуха поднимется до +15…+18 градусов. Важно избегать возвратных заморозков после посева, чтобы обеспечить хорошее хранение осенней моркови.
После первых всходов следует убрать пленку и приступить к регулярному умеренному поливу, равномерному и частому, чтобы влага проникала на глубину до 30-35 см. При редких, но обильных поливах корнеплоды могут растрескиваться. Примерно за месяц до уборки поливы следует уменьшить, что способствует повышению сахаристости корнеплодов и обеспечивает хорошее хранение.
Важно избегать внесения под морковь повышенных доз азотных и органических удобрений, таких как навоз, компост и перегной, чтобы избежать разветвления и волокнистости корнеплодов. Рекомендуется использовать хорошо разложенный навоз и минеральные удобрения. Дополнительные дозы фосфора и калия, наоборот, способствуют лучшей сохранности урожая.
Регулярная прополка следует проводить, чтобы предотвратить конкуренцию сорняков за питательные вещества. Рыхление почвы также важно, особенно после дождей и поливов, чтобы избежать формирования поверхностной корки.
Густота посадки моркови влияет на её размер, поэтому необходимо проводить прореживание. Первое прореживание рекомендуется после появления настоящих листиков, оставляя между растениями 3 см. После формирования 2 пар листочков повторное прореживание выполняется с интервалом 6 см между растениями.
Подкормки моркови следует проводить умеренно. Первую подкормку можно провести через 3-4 недели после появления всходов, используя 1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды. Вторую подкормку следует выполнить через 2 месяца после посадки, применяя 2 стакана молотой золы на 10 л воды.
Наблюдение за грядками в течение всего сезона поможет предотвратить атаки морковной мухи, а профилактическое опрыскивание раствором бордоской смеси поможет предотвратить заболевания, такие как фомоз и альтернариоз.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.