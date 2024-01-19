Такой морковью и пришибить можно: все советы, как вырастить крупную морковь

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь предпочитает обильное солнечное освещение, поэтому для её посадки рекомендуется выбирать грядки, максимально экспонированные на солнце весь день.

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Специалисты рекомендуют соблюдать севооборот, выбирая для моркови предшественников, таких как томаты, огурцы, картошка, лук, чеснок и капуста. Следует избегать посадки после укропа, петрушки, сельдерея и пастернака.

Важно посев семян моркови проводить в оптимальные сроки. Для летнего потребления рекомендуется посев в самые ранние сроки с укрытием грядки пленкой. Для осенне-зимнего урожая лучше ждать, когда температура воздуха поднимется до +15…+18 градусов. Важно избегать возвратных заморозков после посева, чтобы обеспечить хорошее хранение осенней моркови.

После первых всходов следует убрать пленку и приступить к регулярному умеренному поливу, равномерному и частому, чтобы влага проникала на глубину до 30-35 см. При редких, но обильных поливах корнеплоды могут растрескиваться. Примерно за месяц до уборки поливы следует уменьшить, что способствует повышению сахаристости корнеплодов и обеспечивает хорошее хранение.

Важно избегать внесения под морковь повышенных доз азотных и органических удобрений, таких как навоз, компост и перегной, чтобы избежать разветвления и волокнистости корнеплодов. Рекомендуется использовать хорошо разложенный навоз и минеральные удобрения. Дополнительные дозы фосфора и калия, наоборот, способствуют лучшей сохранности урожая.

Регулярная прополка следует проводить, чтобы предотвратить конкуренцию сорняков за питательные вещества. Рыхление почвы также важно, особенно после дождей и поливов, чтобы избежать формирования поверхностной корки.

Густота посадки моркови влияет на её размер, поэтому необходимо проводить прореживание. Первое прореживание рекомендуется после появления настоящих листиков, оставляя между растениями 3 см. После формирования 2 пар листочков повторное прореживание выполняется с интервалом 6 см между растениями.

Подкормки моркови следует проводить умеренно. Первую подкормку можно провести через 3-4 недели после появления всходов, используя 1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды. Вторую подкормку следует выполнить через 2 месяца после посадки, применяя 2 стакана молотой золы на 10 л воды.

Наблюдение за грядками в течение всего сезона поможет предотвратить атаки морковной мухи, а профилактическое опрыскивание раствором бордоской смеси поможет предотвратить заболевания, такие как фомоз и альтернариоз.