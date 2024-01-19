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Опытные цветоводы рассказали, как заставить роскошно цвести комнатные растения

1:25
Садоводство » Комнатные цветы

Для обеспечения обильного цветения ваших домашних растений вовсе не обязательно прибегать к затратным промышленным удобрениям.

Опытные цветоводы рассказали, как заставить роскошно цвести комнатные растения
Фото: commons.wikimedia. org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Опытные цветоводы знают более простые способы, как превратить подоконник в ароматный и цветущий "палисадник".

Удобрение из касторового масла:

  • Для приготовления удобрения возьмите 5 мл касторового масла на 1 литр отстоянной воды.
  • Тщательно размешайте и сразу используйте для полива.
  • Резкие движения при размешивании разбивают касторку на фракции, которые быстро проникают в почву и достигают корней цветов.
  • Если растение цветет раз в год, достаточно одного полива, в случае многократного цветения повторяйте 3-5 раз.

Кофейный жмых:

  • После заваривания кофе вылейте остатки гущи в вазон и равномерно распределите по грунту.
  • Этот метод не только подкормит растения, но также обеспечит мульчирование.
  • Обратите внимание, что кофейная гуща повышает кислотность почвы, поэтому используйте это удобрение только для растений, предпочитающих кислую среду.

Сахарный песок:

  • Для приготовления подкормки растворите 1 ст. ложку сахара в 1 литре воды.
  • Тщательно размешайте, затем полейте растения.
  • Сахар распадается на фруктозу и глюкозу, обесппечивая цветам важные питательные вещества.
  • Рекомендуется использовать данное удобрение не чаще одного раза в месяц.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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