Сажайте томаты по лунному календарю: садоводы назвали оптимальные дни в 2024 году

Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ещё в средние века люди заметили, что фазы Луны могут оказывать влияние на рост и развитие растений. Современные исследования подтвердили это взаимодействие, подчёркивая, что природные процессы на Земле находятся в тесной связи со спутником нашей планеты. Несмотря на скептическое отношение некоторых к лунному календарю, многие садоводы придерживаются этого подхода, чтобы максимально использовать благоприятные условия для посева. Садоводы Дзен-канала "Сад огород лайф" рассказали об оптимальных периодах для посева семян томатов на рассаду в 2024 году.

Фото: Own work by Rillke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license

В южных регионах, где тепло приходит раньше, посев семян на рассаду начинается уже в январе. Рекомендуемые дни для посева: 5, 6, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 31. Избегайте посева в период новолуния: 1, 12, 13, 14 числа.

В феврале к посеву на рассаду присоединяются регионы Средней полосы России. Рекомендуемые дни: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15, 19, 20, 26, 29. Избегайте посева в эти числа: 8, 9, 10, 24.

В марте основная масса садоводов приступает к посеву томатов на рассаду. Рекомендуемые дни: 1, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28. Избегайте посева в эти числа: 7, 8, 10, 25.

В апреле северные регионы начинают посев. Опытные садоводы рекомендуют сажать скороспелые томаты. Рекомендуемые дни: 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 23, 25, 28, 29. Избегайте посева: 3, 4, 8, 24, 30.