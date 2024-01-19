Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками

В январе наступает подходящий момент для начала посева цветов на рассаду. В этом месяце целесообразно высевать растения, требующие продолжительного вегетационного периода. Этот метод выращивания рассады обеспечивает более раннее цветение по сравнению с посевом в открытый грунт. Садовод Дзен-канала "Цветы в квартире и на даче — от Радзевской Виктории" рассказал, что уже можно сеять.
Петуния
Хотя основной посев проводится в феврале, в январе также можно начать. Важно обеспечить достаточное освещение, чтобы избежать вытягивания растений. Если рассада перерастет, её стоит прищипнуть для стимуляции роста боковых побегов.
Лобелия
Эти цветы представляют собой многолетние и однолетние растения с мелкими, но яркими цветками. Существует множество сортов лобелии, включая каскадные виды, которые подходят для висячих корзин, и более компактные для клумб и бордюров.
Гвоздика Шабо
Она является классическим цветком для создания букетов, благодаря своей прекрасной форме и запаху. Её лучше всего выращивать на солнечных местах в хорошо дренированных почвах. Гвоздика очень декоративна и используется для украшения клумб, рабаток и садовых композиций.
Турецкая гвоздика
Она известна своими махровыми, густо заполняющими цветками. Эта гвоздика часто используется для создания красочных бордюров.
Лаванда
Это многолетнее ароматное растение с линейными листьями и колосовидными соцветиями лавандовых цветков. Она известна своим приятным запахом и используется в ландшафтном дизайне, кулинарии и ароматерапии.
Дельфиниум
Это высокие, гофрированные цветы, представленные в различных оттенках синего, фиолетового и розового цветов. Растения придадут вертикальность цветнику.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.