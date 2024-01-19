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Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками

Растения, которые стоит посадить в январе

1:54
Садоводство » Цветы

В январе наступает подходящий момент для начала посева цветов на рассаду. В этом месяце целесообразно высевать растения, требующие продолжительного вегетационного периода. Этот метод выращивания рассады обеспечивает более раннее цветение по сравнению с посевом в открытый грунт. Садовод Дзен-канала "Цветы в квартире и на даче — от Радзевской Виктории" рассказал, что уже можно сеять.

Растения, которые стоит посадить в январе
Фото: trailing blue lobeila Uploaded by Dolovis by Kaz Andrew from Edmonton,Alberta, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Петуния

Хотя основной посев проводится в феврале, в январе также можно начать. Важно обеспечить достаточное освещение, чтобы избежать вытягивания растений. Если рассада перерастет, её стоит прищипнуть для стимуляции роста боковых побегов.

Лобелия

Эти цветы представляют собой многолетние и однолетние растения с мелкими, но яркими цветками. Существует множество сортов лобелии, включая каскадные виды, которые подходят для висячих корзин, и более компактные для клумб и бордюров.

Гвоздика Шабо

Она является классическим цветком для создания букетов, благодаря своей прекрасной форме и запаху. Её лучше всего выращивать на солнечных местах в хорошо дренированных почвах. Гвоздика очень декоративна и используется для украшения клумб, рабаток и садовых композиций.

Турецкая гвоздика

Она известна своими махровыми, густо заполняющими цветками. Эта гвоздика часто используется для создания красочных бордюров.

Лаванда

Это многолетнее ароматное растение с линейными листьями и колосовидными соцветиями лавандовых цветков. Она известна своим приятным запахом и используется в ландшафтном дизайне, кулинарии и ароматерапии.

Дельфиниум

Это высокие, гофрированные цветы, представленные в различных оттенках синего, фиолетового и розового цветов. Растения придадут вертикальность цветнику.

Гвоздика ШАБО от А до Я
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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