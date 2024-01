Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками

Your browser does not support the audio element.

В январе наступает подходящий момент для начала посева цветов на рассаду. В этом месяце целесообразно высевать растения, требующие продолжительного вегетационного периода. Этот метод выращивания рассады обеспечивает более раннее цветение по сравнению с посевом в открытый грунт. Садовод Дзен-канала "Цветы в квартире и на даче — от Радзевской Виктории" рассказал, что уже можно сеять.

Фото: trailing blue lobeila Uploaded by Dolovis by Kaz Andrew from Edmonton,Alberta, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.