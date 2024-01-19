Сделайте это с орхидеей зимой: цветок удивит пышными бутонами — всё дело в простой подкормке

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Зимой орхидею важно подкормить янтарной кислотой

1:46
Садоводство » Цветы

Орхидея — один из наиболее изысканных декоративных цветов для помещения. Её великолепные, крупные листья и уникальное цветение гармонично вплетаются в любой интерьер. Однако, чтобы орхидея радовала обильным цветением, требуется регулярный уход.

Зимой орхидею важно подкормить янтарной кислотой
Фото: Own work by Sally V is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Садовод рассказал об эффективной подкормке, которую стоит провести в феврале. Орхидеям часто не хватает солнечного света зимой, особенно при коротком световом дне. В таких условиях янтарная кислота может стать спасением для культуры в феврале. Этот продукт доступен в аптеках в форме таблеток.

Преимущества использования янтарной кислоты для орхидей:

  • Повышает иммунитет растения.
  • Обогащает микроэлементами, необходимыми для роста зелёной массы.
  • Улучшает фотосинтез в зимний период.
  • Защищает орхидею от вредителей и инфекций.

Положите 1 таблетку янтарной кислоты в 1 литре воды комнатной температуры. После полного растворения средства используйте этот раствор для полива орхидеи. Данную подкормку можно сочетать с обычным поливом растения, пишет Дзен-канал "Цветы в квартире и на даче — от Радзевской Виктории".

Орхидеи также положительно реагируют на внекорневую подкормку. В ранние утренние или вечерние часы опрыскивайте листья орхидеи раствором янтарной кислоты. Повторяйте этот процесс каждые 14-21 день.

Также раствор янтарной кислоты может быть использован для очистки листьев орхидеи от пыли. Эту процедуру рекомендуется проводить дважды в месяц. Такой уход способствует улучшению фотосинтеза и увеличению количества хлорофилла, что, в свою очередь, благоприятно влияет на рост зелёной массы растения.

Подкормка орхидеи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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