Свёкла станет сладкой и вкусной как мёд: плоды не будут безвкусными, если полить этим средством

Иногда свёкла вырастает не очень сладкой, её вкус часто бывает травянистым. Дело в том, что культуре не хватает важного элемента в почве — бора.
Симптомы дефицита бора включают появление бурых пятен с мелкими чёрными крапинками на листьях свёклы. Если недостаток элемента не устранить, овощи могут заболеть гнилью.
Подкормка бором проводится трижды с интервалом в две недели, начиная с середины июля. Возьмите три грамма борной кислоты и разведите в десяти литрах воды. Этого количества хватит на удобрение 3-4 кв. метров почвы. Раствор вносится обычной лейкой, грядки поливаются сверху, обрабатываются и сами растения, и грунт. Свёкла вырастет сладкой и очень вкусной. Об этом сообщил Дзен-канал "PRO ОГОРОД".
Важно помнить, что бор токсичен для человека, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе с ним. Не стоит превышать рекомендованную дозу в растворе, а после обработки использовать растения в пищу.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.