Свёкла станет сладкой и вкусной как мёд: плоды не будут безвкусными, если полить этим средством

Бор поможет получить сладкую свёклу

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Иногда свёкла вырастает не очень сладкой, её вкус часто бывает травянистым. Дело в том, что культуре не хватает важного элемента в почве — бора.

Фото: Own work by Blossom Ozurumba is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Симптомы дефицита бора включают появление бурых пятен с мелкими чёрными крапинками на листьях свёклы. Если недостаток элемента не устранить, овощи могут заболеть гнилью.

Подкормка бором проводится трижды с интервалом в две недели, начиная с середины июля. Возьмите три грамма борной кислоты и разведите в десяти литрах воды. Этого количества хватит на удобрение 3-4 кв. метров почвы. Раствор вносится обычной лейкой, грядки поливаются сверху, обрабатываются и сами растения, и грунт. Свёкла вырастет сладкой и очень вкусной. Об этом сообщил Дзен-канал "PRO ОГОРОД".

Важно помнить, что бор токсичен для человека, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе с ним. Не стоит превышать рекомендованную дозу в растворе, а после обработки использовать растения в пищу.