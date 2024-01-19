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Ни в коем случае не сажайте тыкву рядом с кабачками: они переопыляют друг друга, получится жуть

1:07
Садоводство » Овощи

Часто тыкву выращивают вместе с кабачками, что приводит к появлению гибрида с низкими вкусовыми качествами. Этот гибрид имеет округлую форму, желтоватый цвет и подходит только для приготовления кабачковых оладий. Такие результаты связаны с переопылением на кустах кабачков, что делает важным выращивание тыквы и кабачков на отдельных грядках.

Ни в коем случае не сажайте тыкву рядом с кабачками: они переопыляют друг друга, получится жуть
Фото: commons.wikimedia. org by David R. Tribble is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эксперты рекомендуют избегать посадки тыквы после огурцов, кабачков и патиссонов, чтобы предотвратить распространение общих болезней и вредителей.

Наилучшим соседством для тыквы считается фасоль, горох или другие бобовые культуры. Однако оптимальным вариантом является отдельный участок, который не подходит для посадки других растений, например, компостная куча.

Также важно избегать посадки тыквы рядом с картошкой, перцем и баклажанами, так как это может негативно сказаться на их росте. Нежелательно также соседство с огурцами и томатами. Выращивание тыквы на отдельной грядке поможет получить хороший урожай овощей с отличными вкусовыми качествами и привлекательным внешним видом.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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