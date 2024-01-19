Начинающие огородники не знают, какие семена надо обязательно замачивать, а какие нет перед посадкой

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При выращивании овощей у новичков в садоводстве возникает вопрос о том, нужно ли предварительно замачивать семена перед посадкой. Специалисты отмечают, что это зависит от вида культуры.

Фото: scienceimage.csiro. au by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Например, для томатов рекомендуется замочить семена и обязательно закалить перед посадкой. Этот процесс включает в себя выдерживание семян в холодильнике в течение суток, за которым следует их поддержание в комнатных условиях.

Семена перца, имеющие твёрдую оболочку, также требуют замачивания, чтобы обеспечить более быстрый всход. Рекомендуется также провести закаливание, поместив их в холодильник на сутки, а затем держа при комнатной температуре.

Семена сельдерея, петрушки, моркови и укропа следует промыть под струёй горячей воды (+50+60) в течение 20 минут, используя полотняный мешочек. После этого их нужно поместить во влажную ткань на 2-3 суток для набухания, затем слегка подсушить перед посевом.

Семена ремонтантной земляники не требуют замачивания и сеются, раскладывая на поверхности почвы, слегка присыпая землёй. Это связано с их малым размером и тонкими всходами.

Семена свёклы лучше замочить и прорастить, особенно если сево производится поздно, когда почва уже хорошо прогрета. В случае посева свёклы ранней весной, их можно посадить сухими.

Семена фасоли, гороха и бобов в ранние сроки не требуют проращивания, но в более поздние сроки это можно сделать.

Семена огурца, тыквы, кабачка и патиссона рекомендуется проращивать для достижения лучшей всхожести. В то время как семена салата, капусты и брюквы сеются в сухом виде.