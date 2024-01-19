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Обеспечиваем себе уникальный праздник на 8 марта: как правильно делать выгонку луковичных

1:58
Садоводство » Цветы

Для того чтобы на 8 марта иметь свои собственные цветущие тюльпаны, нарциссы и гиацинты, начинать подготовку луковиц рекомендуется в конце января. Процесс этот включает следующие шаги.

Обеспечиваем себе уникальный праздник на 8 марта: как правильно делать выгонку луковичных
Фото: FreePiP by Benjamin Gimmel is licensed under GNU Free Documentation License

Ящики с посаженными в них луковицами тюльпанов следует поместить в темное помещение с температурой +15 градусов на 3-4 дня. Нарциссы, наоборот, требуют светлого места с температурой +10 градусов. Гиацинты помещают в темное, но теплое место (+22 градуса), и постепенно, в течение 5 дней, привыкают к свету. В первый день не поливают луковицы.

"Успешную выгонку можно ожидать, если луковицы хорошо укоренились, а ростки достигли 5-7 см у тюльпанов, 10 см у нарциссов и 8-10 см у гиацинтов. В нижней части ростков должен ощущаться бутон", поясняют специалисты.

После темного периода ящики с луковицами тюльпанов и гиацинтов перемещают ближе к свету. Температуру для тюльпанов поднимают до +20 градусов, для гиацинтов — до +22-25 градусов, а для нарциссов — до +18 градусов.

Для ускорения начала цветения тюльпанов, до того как листья раскроются, рекомендуется опрыскивать растения теплой водой 2-3 раза в день. Важно поддерживать влажность субстрата, регулируя полив. Для гиацинтов вода должна быть подогрета до +18 градусов. Если процесс выгонки проходит на северных окнах, освещение дополняется искусственным светом.

Цветение тюльпанов и нарциссов начинается через 3-4 недели после переноса в теплое помещение, а гиацинты цветут через 2-3 недели.

В начале периода цветения температуру рекомендуется снизить до +15 градусов, чтобы гиацинты не быстро отцветали, а срезанные тюльпаны и нарциссы хорошо держались в воде.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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