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Как у опытных дачников выходит такая крепкая и сильная рассада помидор, - рассказываем

1:01
Садоводство » Овощи

Зачастую дачники приступают к выращиванию рассады томатов уже в феврале, но нет обязательства начинать этот процесс так рано. Зная время, необходимое для достижения зрелости рассады, можно определить оптимальные сроки ее посева. Важным фактором также является выбор места для высадки растений — теплица или открытый грунт.

Как у опытных дачников выходит такая крепкая и сильная рассада помидор, - рассказываем
Фото: commons.wikimedia. org by AnRo0002 is licensed under public domain

"Идеальный возраст рассады для пересадки на постоянное место — 45-50 дней," утверждают эксперты. "Семена всходят за 7-8 дней. Следовательно, чтобы получить ранний урожай томатов в июле, рекомендуется сеять семена в середине марта — начале апреля."

Рассада, выращенная позднее, развивается в условиях увеличивающегося светового дня. Это предоставляет возможность проветривать помещение чаще без угрозы для здоровья растений и даже выносить рассаду на свежий воздух. В результате получается крепкая и здоровая рассада, которая легко переносит пересадку и почти мгновенно начинает активный рост на новом месте.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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