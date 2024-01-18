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За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят

1:42
Садоводство » Советы

Арочные теплицы из поликарбоната сегодня стали неотъемлемой частью дачной жизни. Опытные огородники приступают к посеву рассады уже в феврале, и в мае они радуются первым плодам благодаря этим удобным конструкциям.

За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak is licensed under GNU Free Documentation License

Тем не менее, теплицам требуется внимательный уход, особенно в зимний период. Если на теплице накопилось небольшое количество снега, который ещё не успел примерзнуть к поликарбонату, достаточно просто постучать по внутреннему покрытию рукой. Снег легко слетит сам.

Мягкий снег можно удалить с теплицы с использованием обычной лопаты для снега, но важно, чтобы она была пластиковой, без металлических вставок. Очищать снег лучше снизу вверх, таким образом верхние слои будут сами соскальзывать.

В случае большого количества снега, образовавшего плотную корку слой за слоем, необходимы более эффективные методы. Один из них — использование "швабры" с резинкой для сгонки воды и синтетического веника.

"Швабра" с мягкой насадкой является отличным вариантом для чистки снега с поликарбоната. Ее можно приобрести в магазинах автозапчастей. Швабра с длинной ручкой не повредит поликарбонат, при этом позволяя очистить большую площадь. Некоторые умельцы также изготавливают швабры своими руками из дерева.

Синтетический веник также эффективен при сгребании снега, но его толщина не должна превышать 10 сантиметров.

Важно помнить, что необходимо регулярно освобождать теплицу от снега на протяжении всего зимнего периода. Это обеспечит долговечность конструкции, и ваша теплица сохранит свою функциональность для успешного выращивания овощей и ягод.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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