Эти дивные весенние кустарники наполнят сад ярчайшими красками: буйное цветение просто слепит глаза

Декоративные кустарники, которые цветут в весенне время, выполняют важную миссию — они не только украшают участок, но и являются первыми признаками прихода тепла после зимы. Взгляд на луковичные цветы, появляющиеся из-под снега, и на расцветающие весенние кусты поднимает настроение. Эти растения сохраняют свою привлекательность в течение всего дачного сезона, украшая сад листвой, пишет "Мир Садоводства".
Садоводы сделали подборку эффектных кустарников. К ним отнесли сирень с разнообразной цветовой гаммой, форзицию с яркими жёлтыми цветками, ажурную спирею "Грефшейм", декоративную спирею "Вангутта", и нарядную вейгелу с розовыми цветами. Эти кустарники не только украшают сад, но и служат фоном для других растений.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.