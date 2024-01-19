Эти дивные весенние кустарники наполнят сад ярчайшими красками: буйное цветение просто слепит глаза

Кустарники, которые цветут весной, наполнят сад яркими красками

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Декоративные кустарники, которые цветут в весенне время, выполняют важную миссию — они не только украшают участок, но и являются первыми признаками прихода тепла после зимы. Взгляд на луковичные цветы, появляющиеся из-под снега, и на расцветающие весенние кусты поднимает настроение. Эти растения сохраняют свою привлекательность в течение всего дачного сезона, украшая сад листвой, пишет "Мир Садоводства".

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Садоводы сделали подборку эффектных кустарников. К ним отнесли сирень с разнообразной цветовой гаммой, форзицию с яркими жёлтыми цветками, ажурную спирею "Грефшейм", декоративную спирею "Вангутта", и нарядную вейгелу с розовыми цветами. Эти кустарники не только украшают сад, но и служат фоном для других растений.