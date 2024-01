Рассада перца будет сильной и крепкой, если не забывать об этих напоминаниях

Your browser does not support the audio element.

Перец является одним из самых популярных и широко распространенных овощей, и его сажают среди первых среди пасленовых из-за длительного периода развития. Эксперты подчеркивают важные моменты при выращивании рассады перца.

Фото: flickr. com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license