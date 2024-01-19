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Рассада перца будет сильной и крепкой, если не забывать об этих напоминаниях

2:12
Садоводство » Овощи

Перец является одним из самых популярных и широко распространенных овощей, и его сажают среди первых среди пасленовых из-за длительного периода развития. Эксперты подчеркивают важные моменты при выращивании рассады перца.

Рассада перца будет сильной и крепкой, если не забывать об этих напоминаниях
Фото: flickr. com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license

Для посева перца рекомендуется использовать кассеты или стаканчики объемом 100 мл. Пикировка может задержать начало плодоношения на 8-10 дней.

При посеве в контейнер полезно создать дренажный слой на дне, который может состоять из перлита, керамзита или пенопласта. Семена перца следует разместить на поверхности почвы на расстоянии 0,5-1 см с междурядьями 4-5 см. Глубина заделки семян составляет 0,5 см, а слой почвы для посева — примерно 5 см.

Оптимальная температура для успешного прорастания составляет +22…+25 градусов, а после прорастания ее следует снизить до +18…+20 градусов. Рекомендуется обеспечить растения круглосуточным досвечиванием в течение недели.

Пикировка перцев необходима через 20-30 дней после появления всходов, пересаживая их в отдельные стаканы объемом 250-600 мл. Можно сажать по 2 растения в одну емкость.

Вытянутую рассаду перца можно углубить до семядольных листочков в молодом возрасте.

Семена, которые прорастают первыми, обычно обеспечивают более обильный урожай. Важно помнить, что семена перца сохраняют свою всхожесть не более 4 лет.

Оптимальный возраст рассады для высадки в постоянное место составляет 60-70 дней. В средней полосе России сев начинают обычно после 23 февраля, особенно с острой разновидности перца.

Так как перец любит тепло, если подоконники холодные, рекомендуется подкладывать под контейнеры пенопласт или дерево, чтобы предотвратить излишнее охлаждение почвы. Температура почвы на момент посадки в грунт должна быть +12…+18 градусов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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