Рассада перца будет сильной и крепкой, если не забывать об этих напоминаниях

Перец является одним из самых популярных и широко распространенных овощей, и его сажают среди первых среди пасленовых из-за длительного периода развития. Эксперты подчеркивают важные моменты при выращивании рассады перца.
Для посева перца рекомендуется использовать кассеты или стаканчики объемом 100 мл. Пикировка может задержать начало плодоношения на 8-10 дней.
При посеве в контейнер полезно создать дренажный слой на дне, который может состоять из перлита, керамзита или пенопласта. Семена перца следует разместить на поверхности почвы на расстоянии 0,5-1 см с междурядьями 4-5 см. Глубина заделки семян составляет 0,5 см, а слой почвы для посева — примерно 5 см.
Оптимальная температура для успешного прорастания составляет +22…+25 градусов, а после прорастания ее следует снизить до +18…+20 градусов. Рекомендуется обеспечить растения круглосуточным досвечиванием в течение недели.
Пикировка перцев необходима через 20-30 дней после появления всходов, пересаживая их в отдельные стаканы объемом 250-600 мл. Можно сажать по 2 растения в одну емкость.
Вытянутую рассаду перца можно углубить до семядольных листочков в молодом возрасте.
Семена, которые прорастают первыми, обычно обеспечивают более обильный урожай. Важно помнить, что семена перца сохраняют свою всхожесть не более 4 лет.
Оптимальный возраст рассады для высадки в постоянное место составляет 60-70 дней. В средней полосе России сев начинают обычно после 23 февраля, особенно с острой разновидности перца.
Так как перец любит тепло, если подоконники холодные, рекомендуется подкладывать под контейнеры пенопласт или дерево, чтобы предотвратить излишнее охлаждение почвы. Температура почвы на момент посадки в грунт должна быть +12…+18 градусов.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.