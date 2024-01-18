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Ни в коем случае не пикируйте перец: он может заболеть и даже погибнуть

1:17
Садоводство » Овощи

Выращивание перца — заботливое занятие, несмотря на это, культура считается одной из наиболее любимых. Перец требует высоких температур и много света, и не любит частых пересадок. Поэтому рекомендуется сразу сажать его в отдельные стаканчики, чтобы избежать вмешательства в растения до момента высадки на постоянное место.

Ни в коем случае не пикируйте перец: он может заболеть и даже погибнуть
Фото: commons.wikimedia. org by DukeofDatil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Эксперты советуют избегать пикировки перцев", отмечают они. "Они плохо переносят травмирование корней, подолгу болеют, а иногда могут вовсе погибнуть. Не рекомендуется даже сеять их в ящики — лучше сразу в отдельные горшочки".

Специалисты также напоминают, что для перца оптимальной считается температура не ниже +20…+25 градусов. Поэтому при посадке растений следует выбирать южные участки огорода, где они получат достаточно солнечных лучей, не заслоненных другими растениями.

Забота о перце включает в себя правильный полив, регулярные подкормки, прополку и рыхление при выращивании в теплице или на открытом грунте. Полив кустов следует проводить при высыхании верхнего слоя почвы, избегая ее полного высохания, чтобы предотвратить возможное увядание растений. После полива рекомендуется производить рыхление почвы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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