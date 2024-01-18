Ни в коем случае не пикируйте перец: он может заболеть и даже погибнуть

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание перца — заботливое занятие, несмотря на это, культура считается одной из наиболее любимых. Перец требует высоких температур и много света, и не любит частых пересадок. Поэтому рекомендуется сразу сажать его в отдельные стаканчики, чтобы избежать вмешательства в растения до момента высадки на постоянное место.

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"Эксперты советуют избегать пикировки перцев", отмечают они. "Они плохо переносят травмирование корней, подолгу болеют, а иногда могут вовсе погибнуть. Не рекомендуется даже сеять их в ящики — лучше сразу в отдельные горшочки".

Специалисты также напоминают, что для перца оптимальной считается температура не ниже +20…+25 градусов. Поэтому при посадке растений следует выбирать южные участки огорода, где они получат достаточно солнечных лучей, не заслоненных другими растениями.

Забота о перце включает в себя правильный полив, регулярные подкормки, прополку и рыхление при выращивании в теплице или на открытом грунте. Полив кустов следует проводить при высыхании верхнего слоя почвы, избегая ее полного высохания, чтобы предотвратить возможное увядание растений. После полива рекомендуется производить рыхление почвы.