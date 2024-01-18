"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов

Существует множество цветов, которые процветают, не требуя постоянного внимания, и успешно развиваются при минимальном уходе.
Это идеальный выбор для начинающих садоводов, и вот 12 растений, которые эксперты назвали именно такими:
Циния:
Это растение требует лишь плодородной почвы с нейтральной кислотностью для обильного цветения.
Космея:
Цветет на протяжении всего лета и до самых морозов, не требуя сложного ухода.
Дельфиниум:
Предпочитает солнечные и безветренные места с легкой почвой, не задерживающей воду.
Бархатцы:
Хорошо растут как на солнце, так и в полутени, устойчивы к засухе.
Васильки:
Не требуют много внимания, просто регулярный полив будет достаточен.
Ипомея:
Предпочитает рыхлый питательный грунт со щелочной реакцией.
Настурция:
Зацветает через 12 недель после посева, требует обильного полива в начале роста, в остальном неприхотлива.
Портулак:
Идеально подходит для кислых или обедненных почв, требует прямого солнечного света.
Подсолнечник:
Любит нейтральную питательную почву и яркое освещение.
Целозия:
Неприхотлива, не требует усиленного ухода, хорошо растет на солнце.
Мирабилис:
Процветает на открытом солнце, устойчив к ветру, засухе и другим неблагоприятным условиям.
Календула:
Декоративна до поздней осени, холодостойка, обладает лекарственными свойствами и эффективно защищает от вредителей.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.