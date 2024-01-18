"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Существует множество цветов, которые процветают, не требуя постоянного внимания, и успешно развиваются при минимальном уходе.

Фото: commons.wikimedia. org by Zach Etienne is licensed under GNU Free Documentation License

Это идеальный выбор для начинающих садоводов, и вот 12 растений, которые эксперты назвали именно такими:

Циния:

Это растение требует лишь плодородной почвы с нейтральной кислотностью для обильного цветения.

Космея:

Цветет на протяжении всего лета и до самых морозов, не требуя сложного ухода.

Дельфиниум:

Предпочитает солнечные и безветренные места с легкой почвой, не задерживающей воду.

Бархатцы:

Хорошо растут как на солнце, так и в полутени, устойчивы к засухе.

Васильки:

Не требуют много внимания, просто регулярный полив будет достаточен.

Ипомея:

Предпочитает рыхлый питательный грунт со щелочной реакцией.

Настурция:

Зацветает через 12 недель после посева, требует обильного полива в начале роста, в остальном неприхотлива.

Портулак:

Идеально подходит для кислых или обедненных почв, требует прямого солнечного света.

Подсолнечник:

Любит нейтральную питательную почву и яркое освещение.

Целозия:

Неприхотлива, не требует усиленного ухода, хорошо растет на солнце.

Мирабилис:

Процветает на открытом солнце, устойчив к ветру, засухе и другим неблагоприятным условиям.

Календула:

Декоративна до поздней осени, холодостойка, обладает лекарственными свойствами и эффективно защищает от вредителей.