Огородные растения-антагонисты: 7 пар растений, которые никогда не уживутся рядом

На огороде существуют определенные правила размещения растений, поскольку успешный урожай зависит от правильного соседства на грядках. Эксперты подготовили справочник, в котором перечислены 7 пар овощей, которые лучше не выращивать рядом.
Лук и горох:
Репчатый лук, лук-порей и шнитт-лук могут подавлять рост гороха. Также гороху вредно соседство с чесноком. Рекомендуется высаживать рядом с горохом морковь, репу, огурцы, петрушку или кольраби.
Картошка и томаты:
Выращивание томатов и картофеля на соседних грядках приводит к нежелательному обмену болезнями и вредителями. Также не стоит сажать рядом с картошкой и томатами перцы и баклажаны.
Перец и бобовые:
Эти культуры часто подвергаются атакам антракноза. Также они могут заболевать огурцами, дынями, кабачками, арбузами и клубникой. Нежелательно сажать их рядом с перцем, горохом, фасолью и бобами.
Морковь и укроп:
Есть теория, что укроп может замедлить рост моркови. Также анис и петрушка могут воздействовать на рост моркови негативно, в то время как горох, шпинат и лук благоприятно влияют на созревание корнеплода.
Капуста и виноград:
Говорят, что вкус винограда ухудшается при соседстве с капустой. Однако для винограда полезны иссоп, базилик, герань, орегано, горох, фасоль, клевер и ежевика. Капусте подходят укроп, мята, ромашка, розмарин, шалфей и чабрец.
Латук и брокколи:
Семена латука плохо всходят на грядках, где выращивалась брокколи. Зато рядом с латуком полезны различные виды лука, огурцы, редис, клубника, бархатцы и свекла.
Листовая горчица и свекла:
Нежелательно сеять листовую горчицу рядом со свеклой. Также горчице не идет близкое соседство с фасолью огненно-красной. Однако листовая горчица может быть выращена вместе с брокколи, цветной капустой, латуком, спаржей и луком.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.