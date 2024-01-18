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Огородные растения-антагонисты: 7 пар растений, которые никогда не уживутся рядом

2:06
Садоводство » Овощи

На огороде существуют определенные правила размещения растений, поскольку успешный урожай зависит от правильного соседства на грядках. Эксперты подготовили справочник, в котором перечислены 7 пар овощей, которые лучше не выращивать рядом.

Огородные растения-антагонисты: 7 пар растений, которые никогда не уживутся рядом
Фото: commons.wikimedia. org by edibleoffice is licensed under GNU Free Documentation License

Лук и горох:

Репчатый лук, лук-порей и шнитт-лук могут подавлять рост гороха. Также гороху вредно соседство с чесноком. Рекомендуется высаживать рядом с горохом морковь, репу, огурцы, петрушку или кольраби.

Картошка и томаты:

Выращивание томатов и картофеля на соседних грядках приводит к нежелательному обмену болезнями и вредителями. Также не стоит сажать рядом с картошкой и томатами перцы и баклажаны.

Перец и бобовые:

Эти культуры часто подвергаются атакам антракноза. Также они могут заболевать огурцами, дынями, кабачками, арбузами и клубникой. Нежелательно сажать их рядом с перцем, горохом, фасолью и бобами.

Морковь и укроп:

Есть теория, что укроп может замедлить рост моркови. Также анис и петрушка могут воздействовать на рост моркови негативно, в то время как горох, шпинат и лук благоприятно влияют на созревание корнеплода.

Капуста и виноград:

Говорят, что вкус винограда ухудшается при соседстве с капустой. Однако для винограда полезны иссоп, базилик, герань, орегано, горох, фасоль, клевер и ежевика. Капусте подходят укроп, мята, ромашка, розмарин, шалфей и чабрец.

Латук и брокколи:

Семена латука плохо всходят на грядках, где выращивалась брокколи. Зато рядом с латуком полезны различные виды лука, огурцы, редис, клубника, бархатцы и свекла.

Листовая горчица и свекла:

Нежелательно сеять листовую горчицу рядом со свеклой. Также горчице не идет близкое соседство с фасолью огненно-красной. Однако листовая горчица может быть выращена вместе с брокколи, цветной капустой, латуком, спаржей и луком.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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