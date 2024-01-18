Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В наше время часто можно заметить, как владельцы домашних теплиц лопатами укладывают снег внутрь. По мере прихода теплых дней этот снег превращается в воду, которая наполняет землю под будущими грядками. Конечно, это положительный момент. Однако у сторонников данного метода есть оппоненты, и их доводы стоит учесть.

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Некоторые считают, что в почве теплицы на протяжении сезона скапливаются патогенные организмы и вредители, с которыми нужно бороться. Под слоем снега создаются условия, благоприятные для выживания вредителей, и они могут начать размножаться раньше обычного весной. Однако без снега личинки насекомых и микроорганизмы, вероятно, не выживут зимой. Важно учитывать, что вместе с вредными организмами могут погибнуть и личинки полезных насекомых, а также полезная микрофлора почвы. Поэтому оставлять теплицу совсем без снега тоже не рекомендуется, так как при сильных морозах почвенный слой может промерзнуть и высохнуть до глубины в 15 сантиметров, становясь абсолютно безжизненным.

Ещё одним аргументом противников добавления снега в теплицы являются большие трудозатраты. Действительно, это требует значительных усилий — набирать лопатой достаточное количество снега, чтобы насытить почву талой водой. Например, чтобы создать снежное покрытие высотой в 1 метр в типовой теплице, потребуется около двадцати кубометров снега! Тем не менее, некоторые могут найти положительные моменты в этом: это отличная зимняя физическая активность, во время которой можно подышать свежим воздухом и разогреть мышцы.

Перед тем как добавлять снег в теплицу, важно оценить местность, на которой она расположена. Если теплица находится в болотистом месте, стоит обдумать, не приведет ли это к дополнительному задержанию воды и затоплению почвы.

Поэтому более разумным подходом может быть набор снега для теплицы в бочки или другие большие емкости. Это имеет смысл, так как весной не рекомендуется проводить первый полив водой из скважины или колодеза из-за ее жесткости. Запасы снеговой воды из бочки станут полезными в таких случаях. Хотя их может быть недостаточно, весной начинаются дожди, и воду с них также можно использовать для полива растений.