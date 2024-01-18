Семена на рассаду: как понять, с какими работать, а какие давно пора выкинуть?

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В процессе пересмотра семян часто возникает вопрос о возможности посева прошлогодних или даже более старых семян.

Фото: flickr. com by U.S. Department of Agriculture is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Специалисты утверждают:

"Не торопитесь избавляться от прошлогодних семян, их можно использовать для посадки. Цветы или плоды, выращенные из устаревших семян, будут такого же качества, как если бы они были выращены из свежих. Например, семена томатов могут храниться до четырех-пяти лет."

Сроки жизни семян различных культур разные. Например, кукуруза или перец, вероятно, не взойдут после двухлетнего хранения, в то время как фасоль, горох, помидор и морковь могут сохранять всхожесть до четырех лет. Огурцы или салат могут успешно прорастать даже после пяти лет хранения.

Однако важно понимать, что у различных сортов одного и того же растения может быть разная степень всхожести.

"Гранулированные и дражированные семена лучше использовать в течение года, так как процесс обработки может уменьшить срок их хранения", — отмечают эксперты.

Следует помнить, что семена овощей и цветов обладают более высоким шансом сохранения всхожести, если их хранить в темном и прохладном месте. Для этого можно использовать, например, ящик для овощей в холодильнике.

Так что не стоит торопиться избавляться от старых семян. Сначала попробуйте провести тест на всхожесть, проращивая небольшую часть на влажном ватном диске. Если в течение недели появляется "клювик", значит, семена живы!