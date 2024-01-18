Зимние яблоки: какие сорта выдержат любые морозы

Зимняя стужа не страшна: 6 сортов яблок, которые могут выдержать любые морозы

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Яблоня продолжает оставаться наиболее распространенным фруктовым деревом в наших садах. Примерно каждые 10–20 лет она подвергается аномальным морозам, которые не все сорта яблок способны выдержать.

Фото: scienceimage.csiro. au by Liese Coulter is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В этом январе на наши сады обрушилась сильная морозная стужа. Какие сорта яблонь могут справиться с этим?

Среди наиболее морозоустойчивых сортов можно выделить

Антоновку,

Коричное полосатое,

Анис,

Белый налив,

Боровинку,

Грушовку московскую.

Например, Антоновка и другие традиционные сорта способны выдерживать даже 40-градусные морозы, в отличие от южных сортов. Однако существует проблема: сейчас плодовые питомники предлагают ограниченное количество саженцев морозоустойчивых сортов яблок.

Среди других сортов, которые сейчас популярны в садах, яблони обладают средней зимостойкостью, и их способность выживания в морозы зависит от места их выращивания. Яблоки на возвышенностях лучше переносят морозы, чем те, что растут в низинах и поймах рек, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Для яблок, растущих на таких участках, даже среднеинтенсивные морозы могут быть опасными.