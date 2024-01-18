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Зимние яблоки: какие сорта выдержат любые морозы

Зимняя стужа не страшна: 6 сортов яблок, которые могут выдержать любые морозы

1:16
Садоводство » Плодовые

Яблоня продолжает оставаться наиболее распространенным фруктовым деревом в наших садах. Примерно каждые 10–20 лет она подвергается аномальным морозам, которые не все сорта яблок способны выдержать.

Зимняя стужа не страшна: 6 сортов яблок, которые могут выдержать любые морозы
Фото: scienceimage.csiro. au by Liese Coulter is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В этом январе на наши сады обрушилась сильная морозная стужа. Какие сорта яблонь могут справиться с этим?

Среди наиболее морозоустойчивых сортов можно выделить

  • Антоновку,
  • Коричное полосатое,
  • Анис,
  • Белый налив,
  • Боровинку,
  • Грушовку московскую.

Например, Антоновка и другие традиционные сорта способны выдерживать даже 40-градусные морозы, в отличие от южных сортов. Однако существует проблема: сейчас плодовые питомники предлагают ограниченное количество саженцев морозоустойчивых сортов яблок.

Среди других сортов, которые сейчас популярны в садах, яблони обладают средней зимостойкостью, и их способность выживания в морозы зависит от места их выращивания. Яблоки на возвышенностях лучше переносят морозы, чем те, что растут в низинах и поймах рек, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Для яблок, растущих на таких участках, даже среднеинтенсивные морозы могут быть опасными.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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