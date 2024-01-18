Зимние яблоки: какие сорта выдержат любые морозы

Яблоня продолжает оставаться наиболее распространенным фруктовым деревом в наших садах. Примерно каждые 10–20 лет она подвергается аномальным морозам, которые не все сорта яблок способны выдержать.
В этом январе на наши сады обрушилась сильная морозная стужа. Какие сорта яблонь могут справиться с этим?
Среди наиболее морозоустойчивых сортов можно выделить
Например, Антоновка и другие традиционные сорта способны выдерживать даже 40-градусные морозы, в отличие от южных сортов. Однако существует проблема: сейчас плодовые питомники предлагают ограниченное количество саженцев морозоустойчивых сортов яблок.
Среди других сортов, которые сейчас популярны в садах, яблони обладают средней зимостойкостью, и их способность выживания в морозы зависит от места их выращивания. Яблоки на возвышенностях лучше переносят морозы, чем те, что растут в низинах и поймах рек, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Для яблок, растущих на таких участках, даже среднеинтенсивные морозы могут быть опасными.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.