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Рассада должна быть сильной и толстенькой: 8 ошибок, которые допускают при выращивании

2:33
Садоводство » Овощи

Приближается период, когда на подоконниках появятся ящики с рассадой. Все стремятся, чтобы она вырастала крепкой и плотной, но не каждому удается добиться такого результата. Эксперты выявили распространенные ошибки садоводов, которые могут привести к разочарованию еще до начала сезона.

Рассада должна быть сильной и толстенькой: 8 ошибок, которые допускают при выращивании
Фото: commons.wikimedia. org by Konrad Wolinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Неправильные сроки посева

Сроки посева рассады зависят от типа культуры, климата, условий выращивания, возможности обеспечить подсветку и правильный температурный режим. Перец и баклажаны следует сеять за 65-85 дней до посадки на грядку, томаты — за 50-60 дней, капусту — за 35-40 дней, а рассаду огурцов и тыквы можно ожидать через 25-30 дней. Слишком раннее посевание приводит к вытягиванию, перерастанию и ослаблению рассады.

Некачественные семена

Выбирайте семена только от проверенных производителей.

Неподходящий грунт

Идеальным вариантом для выращивания рассады является биогрунт, содержащий торф и органические добавки, такие как сапропель или биогумус.

Слишком густой посев

Оптимальное расстояние между семенами зависит от типа растения: для томатов — 3-4 см, перца и баклажанов — 4-5 см. Лучше всего сразу сеять их в отдельные горшочки. Плотный посев приводит к тонкой рассаде, требующей удаления слабых ростков.

Высокая температура воздуха

Рассаду часто выращивают при комнатной температуре, но это может вызвать вытягивание стеблей. Необходимо закалять растения после появления всходов, выставляя контейнеры в более прохладное место.

Плохое освещение

Томаты, перец, баклажаны и огурцы требуют интенсивного освещения в течение 14-16 часов. Если посевы начинаются в феврале, организуйте дополнительное освещение в утренние и вечерние часы.

Неправильный полив

После появления всходов опрыскивайте грунт, а взрослые сеянцы поливайте у корня, избегая попадания воды на листья. Поливайте по мере подсыхания грунта, избегая переувлажнения.

Несбалансированное питание

Подкормку начинайте только после появления настоящих листьев. Избегайте излишнего использования удобрений с высоким содержанием азота, чтобы не стимулировать избыточный рост листвы и задерживать цветение.

Внимательно следите за этими моментами, и ваша рассада будет здоровой и крепкой перед пересадкой в грунт.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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