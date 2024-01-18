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Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести

Как добиться полной всхожести семян

2:14
Садоводство » Советы

При посадке семян на рассаду иногда возникает проблема отсутствия всходов. Это не только расстраивает, но и нарушает график огородных работ. Существует несколько методов для ускорения прорастания семян. О них рассказали садоводы Дзен-канала "PRO ОГОРОД".

Как добиться полной всхожести семян
Фото: Own work by Omar hoftun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Компостный чай. Смешайте талую снеговую воду (или речную воду) (2 литра) с натуральным подсластителем, таким как патока или варенье (10-15 мл) , и перепревшим компостом (80 г). Дайте настояться несколько часов. Вымочите семена в получившемся растворе в течение суток.

Холодная стратификация

Заморозьте семена, поместив их во влажный грунт или снег на некоторое время. Затем постепенно разогревайте перед посадкой. Процедуру проведите следующим образом: возьмите мешочки из ткани либо контейнеры из пластика, положите в них влажный грунт и семена. Закопайте их в мёрзлый грунт на глубину штыка лопаты. Спустя 14 дней достаньте. Оставьте при комнатной температуре до нагревания грунта. Потом высеивайте, как обычно.

Тёплая стратификация

Выдерживайте семена на тёплой батарее, используя влажную губку или ткань. Другой способ — погружение семян в горячую воду, затем охлаждение их в прохладной воде. Положите семена в термос с горячей водой (около 50 градусов). Оставьте на 15 минут. Заетм достаньте их, сполосните холодной водой, обсушите.

Грибной настой

Заливайте сушёные грибы кипятком, процеживайте и вымачивайте семена в получившемся растворе. Можно также использовать картофельный сок (сок из 6-8 натёртых клубней разводят водой до 200 миллилитров), настой золы (две столовые ложки на литр воды настоять сутки), мёд (одна ст. л. на стакан воды, семена замачивают на 24 часа) или сок алое (разведите в воде в соотношении 1:1, оставьте семена на пару дней).

Эти методы помогут ускорить прорастание и обеспечат успешное выращивание рассады.

Ранее мы рассказали, как вырастить рассаду с крепкими стеблями.

3 способа оценки всхожести семян
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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