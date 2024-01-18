Бутоны вырастают до 15 см в диаметре: эти дивные цветы не боятся болезней и непогоды — будут стоять, как солдатики, до заморозков

Каллистефус может стать альтернативой астрам

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Часто при выращивании астр можно столкнуться с проблемами: они мокнут под дождём, страдают от болезней, их повреждает ветер. Есть альтернатива этому цветку. Речь о Callistephus chinensis (каллистефусе). Дзен-канал "Уральская провинция" рассказал о своём опыте выращивания культуры.

Фото: Own work by Rob Hille is licensed under public domain.

Садовод сеет рассаду в начале апреля, пересаживает её в грунт в конце мая, проводит обычные подкормки и обработки. В начале июля растения начинают расцветать.

Как показывает опыт, Callistephus chinensis — не гибрид. Собранные семена полностью сохраняют материнские характеристики при условии отсутствия переопыления.

Растения отличают крепкие стебли, устойчивость к непогоде и болезням, крупные бутоны, разнообразие оттенков. Эти цветы стоят как стойкие солдатики даже при сложных погодных условиях. Цветы могут достигать диаметра 15 см. Они очень пышные — просто загляденье.

Крупные бутоны, напоминающие хризантемы, не теряют форму и выглядят великолепно в букетах. Этот цветок идеально подходит для оформления участка до самых первых заморозков, и его устойчивость к болезням поражает.