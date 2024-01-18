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Этот сорт даст 2 ведра томатов с одного куста: растёт без теплицы, не боится болезней — завалит урожаем

Этот сорт томата отличается устойчивостью к болезням и даёт щедрый урожай

1:08
Садоводство » Овощи

Этот сорт томата неприхотливый, устойчивый к болезням и даёт высокий урожай. Садовод рассказал о своём опыте выращивания культуры в Пермском крае. Этот детерминантный сорт для открытого грунта не требует теплицы.

Этот сорт томата отличается устойчивостью к болезням и даёт щедрый урожай
Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Плоды были крупными и вкусными, превзойдя другие сорта уже в первый год выращивания. Второй год принёс ещё более внушительный урожай. Сорт отлично подходит для консервации и приготовления соков. Кусты компактные, минимальное пасынкование. Речь идёт о сорте "Воронежское чудо". Садовод отмечает, что в первый год выращивания с четырёх кустов удалось собрать 3,5 ведра по 10 литров. В следующем сезоне использовались не покупные семена, а собственные. Из посаженных четырёх кустов удалось получить почти шесть полных десятилитровых ведра томатов. В 2023 году садовод смог получить с четырёх кустов 8 вёдер отборных помидоров, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".

Плоды по 150-180 грамм. Кусты невысокие — до метра.

Самые популярные сорта низкорослых томатов.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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