Этот сорт даст 2 ведра томатов с одного куста: растёт без теплицы, не боится болезней — завалит урожаем

Этот сорт томата неприхотливый, устойчивый к болезням и даёт высокий урожай. Садовод рассказал о своём опыте выращивания культуры в Пермском крае. Этот детерминантный сорт для открытого грунта не требует теплицы.
Плоды были крупными и вкусными, превзойдя другие сорта уже в первый год выращивания. Второй год принёс ещё более внушительный урожай. Сорт отлично подходит для консервации и приготовления соков. Кусты компактные, минимальное пасынкование. Речь идёт о сорте "Воронежское чудо". Садовод отмечает, что в первый год выращивания с четырёх кустов удалось собрать 3,5 ведра по 10 литров. В следующем сезоне использовались не покупные семена, а собственные. Из посаженных четырёх кустов удалось получить почти шесть полных десятилитровых ведра томатов. В 2023 году садовод смог получить с четырёх кустов 8 вёдер отборных помидоров, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".
Плоды по 150-180 грамм. Кусты невысокие — до метра.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.