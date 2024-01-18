Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести

Эта подкормка заставит цвести декабрист

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Чтобы декабрист радовал цветами, важно снабжать его всеми нужными питательными веществами. Эта натуральная подкормка поможет ему начать выбрасывать бутоны.

Фото: Weihnachtskakteen (Schlumbergera) by Maja Dumat from Deutschland (Germany) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Нужна исключительно кожура банана. Она представляет собой ценный источник необходимых минералов для декабриста, особенно калия, необходимого для формирования множества бутонов.

Свежую кожуру можно нарезать на небольшие кубики и сразу залить водой в соотношении 1 л воды на остатки одного банана. При больших объёмах кожуры её следует измельчить и высушить для дальнейшего использования в качестве заготовки.

Банановые отходы нужно настаивать в течение 6-7 дней, после чего жидкость процеживается и используется при поливе. Сначала в горшок добавляется чистая вода, затем 100-150 мл полученного средства. Подкормку можно применять каждые 2 недели в течение всего периода цветения.

При пересадке растения также можно использовать фруктовые отходы. Для этого сухую кожуру измельчают в блендере или комбайне и добавляют в почвенную смесь. Постепенно банановое удобрение разлагается, обогащая корни цветка.