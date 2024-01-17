Это реальная проблема, если на почве с рассадой образуется корка: в чем причины?

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При выращивании рассады важно соблюдать определенные правила, чтобы получить высококачественный урожай.

Фото: flickr. com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Появление корки на поверхности почвы свидетельствует о возможных ошибках в процессе выращивания. В некоторых случаях это может быть признаком наличия болезней.

Часто подобные проблемы возникают при избыточном и частом поливе молодых растений. Если грунт покрылся коркой, а растения начали завяли, необходимо провести рыхление почвы. После этого рассаду следует полить теплой водой, используя обычное количество жидкости в поддоне. После этого можно вернуться к стандартному режиму ухода.

Если корка образовалась на поверхности земли, несмотря на правильный полив, стоит обратить внимание на качество воды. Она должна быть фильтрованной, чтобы избежать посторонних примесей.

В некоторых случаях проблемы с почвой могут возникнуть из-за слишком сухого воздуха в помещении. Для исправления ситуации можно использовать увлажнитель воздуха или поставить емкость с водой у батареи.

Также почва может затвердеть из-за истощения, что указывает на необходимость пересадки растений в более просторный горшок, так как их корни слишком сильно разрослись.