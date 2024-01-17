Стрелок не будет, если именно такой лук севок высадить под зиму

Прежде всего, необходимо провести разграничение между озимыми и яровыми сортами лука. Первые высаживаются осенью, а вторые – в теплые месяцы весны и лета.
Нарушение этого простого правила может привести к стрелкованию лука, а шансы на богатый урожай будут упущены.
Особое внимание следует уделять размеру луковиц. Если их диаметр превышает один сантиметр, то они не подходят для посадки зимой. Рекомендуется предпочитать мелкие семена, так как они исключат возможность появления стрелки, а в итоге обеспечат формирование крупных луков.
Кроме того, важно тщательно осмотреть посадочный материал и провести его сортировку перед высадкой в грядку. Все луковицы с признаками гниения или почернения следует отбросить.
Оставшиеся семена рекомендуется опытными огородниками замачивать в растворе марганцовки в течение 10 минут. Этот простой процесс помогает поднять некачественные семена на поверхность. После этого лук следует высушить и посыпать просеянной древесной золой.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.