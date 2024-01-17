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Стрелок не будет, если именно такой лук севок высадить под зиму

1:04
Садоводство » Овощи

Прежде всего, необходимо провести разграничение между озимыми и яровыми сортами лука. Первые высаживаются осенью, а вторые – в теплые месяцы весны и лета.

Стрелок не будет, если именно такой лук севок высадить под зиму
Фото: pixabay. com by Hans Braxmeier is licensed under public domain

Нарушение этого простого правила может привести к стрелкованию лука, а шансы на богатый урожай будут упущены.

Особое внимание следует уделять размеру луковиц. Если их диаметр превышает один сантиметр, то они не подходят для посадки зимой. Рекомендуется предпочитать мелкие семена, так как они исключат возможность появления стрелки, а в итоге обеспечат формирование крупных луков.

Кроме того, важно тщательно осмотреть посадочный материал и провести его сортировку перед высадкой в грядку. Все луковицы с признаками гниения или почернения следует отбросить.

Оставшиеся семена рекомендуется опытными огородниками замачивать в растворе марганцовки в течение 10 минут. Этот простой процесс помогает поднять некачественные семена на поверхность. После этого лук следует высушить и посыпать просеянной древесной золой.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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