Томаты будут "богатырями": четыре главных правила раскрыли садоводы

Простые правила помогут вырастить крепкие томаты. Советами поделились опытные садоводы.
Для ускорения и улучшения образования плодов у томатов на стадии цветения рекомендуется провести опрыскивание раствором. Возьмите пять граммов борной кислоты и разведите её в десяти литрах воды.
За пару дней перед тем, как высадить рассаду помидоров в открытый грунт, избавьтесь от двух-трёх листочков внизу кустика.
Чтобы получить крупные и крепкие плоды, в лунки кладите немного древесной золы.
Для стимуляции быстрого роста рассады помидоров полейте кусты раствором. Для его приготовления возьмите одну каплю средства и растворите её в трёх литрах воды.
Советами поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.