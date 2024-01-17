Томаты будут "богатырями": четыре главных правила раскрыли садоводы

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Как вырастить крепкую рассаду томатов и получить здоровые плоды

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Садоводство » Советы

Простые правила помогут вырастить крепкие томаты. Советами поделились опытные садоводы.

Как вырастить крепкую рассаду томатов и получить здоровые плоды
Фото: "Tomatoes hanging overhead" by sylvar is licensed under CC BY 2.0.

Для ускорения и улучшения образования плодов у томатов на стадии цветения рекомендуется провести опрыскивание раствором. Возьмите пять граммов борной кислоты и разведите её в десяти литрах воды.

За пару дней перед тем, как высадить рассаду помидоров в открытый грунт, избавьтесь от двух-трёх листочков внизу кустика.

Чтобы получить крупные и крепкие плоды, в лунки кладите немного древесной золы.

Для стимуляции быстрого роста рассады помидоров полейте кусты раствором. Для его приготовления возьмите одну каплю средства и растворите её в трёх литрах воды.

Советами поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

Когда посеять томаты на рассаду- точные сроки для посева семян
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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