Томаты будут "богатырями": четыре главных правила раскрыли садоводы

Как вырастить крепкую рассаду томатов и получить здоровые плоды

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Простые правила помогут вырастить крепкие томаты. Советами поделились опытные садоводы.

Фото: "Tomatoes hanging overhead" by sylvar is licensed under CC BY 2.0.

Для ускорения и улучшения образования плодов у томатов на стадии цветения рекомендуется провести опрыскивание раствором. Возьмите пять граммов борной кислоты и разведите её в десяти литрах воды.

За пару дней перед тем, как высадить рассаду помидоров в открытый грунт, избавьтесь от двух-трёх листочков внизу кустика.

Чтобы получить крупные и крепкие плоды, в лунки кладите немного древесной золы.

Для стимуляции быстрого роста рассады помидоров полейте кусты раствором. Для его приготовления возьмите одну каплю средства и растворите её в трёх литрах воды.

Советами поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".