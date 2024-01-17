Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители

Необычно крупные кочаны белокочанной капусты можно получить, посадив сорт "Сахарная голова". Своим опытом поделился автор Дзен-канала "Уральская провинция".
По словам садовода, сорт "Сахарная голова" оказался не только урожайным, но и полностью устойчивым к вредителям и непогоде. Крестоцветные блошки, капустная моль, гусеницы оказались нестрашны овощу.
Важно добавлять в почву перепревший навоз и фосфоритную муку при посадке, а также чередовать подкормки для поддержания плодородия почвы. Садовод чередовала кальциевую селитру, смешанную с агромелом и монофосфат калия. Также трижды за сезон осуществлялась подкормка вытяжкой из древесной золы. Поливался овощ дважды в день при жаркой погоде. Верхний слой почвы должен быть влажным. По словам садовода, полив осуществлялся исключительно холодной водой. Удалось вырастить крупные кочаны весом от 4 кг.
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