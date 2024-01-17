Посадите эти овощи рядом: замечательно уживаются, дадут отличный урожай, защитят друг друга от вредителей

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Овощи дадут хороший урожай, если посадить их рядом

1:06
Садоводство » Советы

Некоторые растения хорошо растут в соседстве друг с другом. Садоводы назвали культуры, которые можно сажать рядом.

Овощи дадут хороший урожай, если посадить их рядом
Фото: "Garden, April 13" by jon.roberts is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Морковь и лук. Они защитят друг друга от луковой и морковной мух.

2. Капуста и сельдерей. Они образуют надёжный союз, эффективно противостоящий вредителям и болезням. Сельдерей, посаженный между головками капусты, отпугивает белянок. После того, как сбор капусты завершён, сельдерей продолжит расширяться. Это сочетание подходит для ранней капусты, брокколи и ранней цветной капусты.

3. Огурцы и укроп, базилик и помидоры. Соседство очень хорошее, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".

6. Кольраби и салат. Данная пара удачно расположится в одном ряду; салат убирают раньше, чем кольраби.

7. Фасоль хорошо дополняет соседство с огурцами и помидорами.

8. Редис удачно посеять на месте, где будут выращены цуккини, кабачки и другие поздние овощи.

СОВМЕСТИМОСТЬ РАСТЕНИЙ. Хорошие и плохие соседи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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