Яркие солнечные цветы эшшольции сделают ваш сад еще более восхитительным. Эти растения олицетворяют солнечное сияние. О них рассказал Telegram-канал "Дачный угодник".
Эшшольция лучше всего процветает под палящим солнцем, ведь его свет не только подчёркивает яркость и красоту цветов, но и становится для них лучшим другом. Растение любит слегка сухую, даже песчаную почву.
Нужно избегать избыточного полива. Важно помнить, что для этого вида растений не подходят удобрения типа навоза. Лучше отдать предпочтение биогумусу или нитрофоске.
Эшшольция не переносит пересадок, поэтому лучше сажайте её на постоянное место сразу.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.