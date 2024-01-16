Сияющие солнечные цветы для вашего сода: они просто слепят своей красотой

Эшшольция украсит ваш сад

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Яркие солнечные цветы эшшольции сделают ваш сад еще более восхитительным. Эти растения олицетворяют солнечное сияние. О них рассказал Telegram-канал "Дачный угодник".

Фото: korina.info by Katrin Schneider / korina.info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эшшольция лучше всего процветает под палящим солнцем, ведь его свет не только подчёркивает яркость и красоту цветов, но и становится для них лучшим другом. Растение любит слегка сухую, даже песчаную почву.

Нужно избегать избыточного полива. Важно помнить, что для этого вида растений не подходят удобрения типа навоза. Лучше отдать предпочтение биогумусу или нитрофоске.

Эшшольция не переносит пересадок, поэтому лучше сажайте её на постоянное место сразу.